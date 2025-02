To av de største teknologiselskapene kom med store nyheter på ukens første handelsdag. iPhone-produsenten Apple annonserte en investering på 500 milliarder dollar i USA og åpner en ny fabrikk i Texas for å produsere AI-servere til Apple Intelligence. Fabrikken åpner i 2026 og er en del av en større satsing som inkluderer 20 000 nye jobber. Aksjen endte med å stige 0,75 prosent. Microsoft falt med tilsvarende etter å ha bekreftet at de står ved planen om å bruke over 80 milliarder dollar på datasentre for kunstig intelligens innen sommeren, men la til at de vil justere investeringstempoet i enkelte områder. Dette til tross for en analytikerrapport om kansellerte datasenterleieavtaler.

Tesla og Meta endte begge i rødt territorium og falt med rundt 2,2 prosent. Amazon og Netflix tok også turen ned med henholdsvis 1,8, og 1,5 prosent. Google-eier Alphabet falt også svakt med 0,2 prosent.

Bevegelser

Nike fikk mye medgang forrige uke etter å ha annonsert samarbeid med Kim Kardashian-eide Skims. Aksjen steg 5,0 prosent etter at Jefferies oppgraderte den til kjøp og uttalte at selskapet igjen satser på innovasjon.

Den kinesiske e-handelsgiganten Alibaba falt 10,3 prosent, og reverserte deler av forrige ukes oppgang på 15 prosent etter sterke kvartalstall. Nedgangen kommer til tross for at Morgan Stanley oppgraderte aksjen og pekte på vekst i skytjenester som en drivkraft. Selskapet kunngjorde nylig at de vil investere minst 380 milliarder yuan, tilsvarende over 580 milliarder kroner, i kunstig intelligens og skytjenester.

Palantir-aksjen falt med 10,5 prosent, og har nå sunket 21 prosent på en uke. Nedgangen skyldes en ny aksjesalgsplan fra administrerende direktør Alex Karp og bekymringer for kutt i forsvarsbudsjettene.

Berkshire Hathaway stiger 4,2 prosent etter å ha levert sterke kvartalstall. Driftsresultatet økte med 71 prosent til 14,5 milliarder dollar, drevet av vekst i forsikringsvirksomheten.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president, men den siste tiden har man sett en nedgang.

Mandag endte bitcoin-prisen ned 2,7 prosent til 93.726 dollar. Ethereum falt med 6,6 prosent, og Musk-favoritten Dogecoin sank med 9,2 prosent.