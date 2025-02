Bekrefter tollsatser

USAs president Donald Trump bekreftet mandag at planlagte tollsatser på import fra Mexico og Canada vil tre i kraft neste måned. Tidligere ble innføringen utsatt for å gi landene tid til å styrke grensekontrollen, i følge Bloomberg.

– Tollene innføres som planlagt, sa Trump under en pressekonferanse med Frankrikes president Emmanuel Macron.

Canada og Mexico har innført nye tiltak for å unngå tollsatsene, som Trump hevder er nødvendige for å stoppe ulovlig innvandring og narkotikasmugling. Han understreket også at han vil innføre gjensidige tollsatser basert på andre lands handelshindringer.

– Det vil være veldig bra for landet vårt, vårt land vil bli ekstremt likvid og rikt igjen, sa han.