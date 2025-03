Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

I sin morgenrapport trekker han frem at teknologiaksjene på Wall Street har slitt i det siste, og det samme har de små og mellomstore selskapene.

«I går var intet unntak. De europeiske børsene klarte seg nok en gang bedre enn de amerikanske. Hvorvidt dette er starten på en lengre opptur for europeiske aksjer, gjenstår å se, men trenden så langt i år er klar», skriver analytikeren.

«Det kan delvis forklares av forskjeller i pengepolitikken. Den europeiske sentralbanken (ECB) har allerede kuttet rentene vesentlig mer enn Federal Reserve, og dette har gitt nytt momentum til europeiske aksjer. I USA har Fed vært langt mer tilbakeholden, og investorene venter fortsatt på klare signaler om når og hvor mye rentene kan senkes», påpeker Berntsen.

Asia

I kjølvannet a tech-fallet på Wall Street mandag kveld, svekkes svekkes en rekke av de asiatiske børsene tirsdag.

I Kina faller Shanghai Composite 0,22 prosent, CSI 300 er ned 0,55 prosent, og Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,57 prosent.

Spenningene mellom USA og Kina tilspisser seg etter at en ny presidentordre fredag forpliktet USA til å begrense kinesiske investeringer på «strategiske områder».

Kospi i Sør-Korea svekkes 0,54 prosent. Den sørkoreanske sentralbanken besluttet i morges å kutte styringsrenten til 2,75 prosent, ned fra tidligere 3,00 prosent. Ifølge TDN Direkt var dette akkurat som ventet.

Oljeprisen

Brent-oljen med april-levering er tirsdag morgen opp 0,39 prosent til 75,07 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,50 prosent til 71,05 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

De toneangivende indeksene slet mandag med å hente seg inn etter en tung uke.

Nasdaq-indeksen endte ned 1,2 prosent, etter å ha falt over 2 prosent på fredag. Industritunge Dow Jones steg med beskjedne 0,1 prosent, mens S&P 500 falt med 0,5 prosent.

Onsdag presenterer Nvidia sine kvartalstall, noe som vil få stor oppmerksomhet i markedet. Kort tid etter at mandagens handel tok til steg aksjen med 2,4 prosent, men falt raskt igjen. Da børsen stengte var aksjen nede 3,1 prosent.

Den kinesiske e-handelsgiganten Alibaba falt 10,3 prosent, og reverserte deler av forrige ukes oppgang på 15 prosent etter sterke kvartalstall. Nedgangen kommer til tross for at Morgan Stanley oppgraderte aksjen og pekte på vekst i skytjenester som en drivkraft.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt 0,14 prosent til 1.498,18 poeng mandag.

Søndag kveld ble det kjent at Subsea 7 og italienske Saipem slår seg sammen. Aksjonærene i Subsea 7 vil motta 6,688 Saipem-aksjer for hver Subsea 7-aksje de eier. Subsea 7 vil også utbetale et ekstraordinært utbytte på 450 millioner euro umiddelbart før gjennomføringen av sammenslåingen.

Shippingindeksen falt 1,83 prosent, hvor MPC Container Ships falt 4,04 prosent til 18,42 kroner, BW LPG endte ned 4,14 prosent til 134,20 kroner. Frontline ble svekket 3,92 prosent til 179,00 kroner.

Fredag ble det kjent at president Trump vil ilegge millionavgifter på kinesiskproduserte skip.