Kraftig kryptofall – bitcoin under 90.000 dollar

Bitcoin har falt under 90.000 dollar og har blitt solgt kraftig natt til tirsdag.

I 19-tiden mandag handlet kryptovalutaen rundt 95.000 dollar-nivået, men omsettes kl. 08.44 for 89.000 dollar, ned 7,10 prosent det siste døgnet. Ifølge Bloomberg er nåværende nivå det laveste siden 15. november.

Ethereum er ned 12,6 prosent de siste 24 timene og omsettes for 2.379 dollar mandag morgen. Solana er ned 14,8 prosent til 137,22 dollar.

«Mangel på positive katalysatorer og avtagende momentum skaper nedsiderisiko i kryptomarkedene på kort sikt», skrev JPMorgan ved slutten av forrige uke.

Les også Storbank: Bitcoin til 500.000 dollar Standard Chartered tror bitcoin vil stige kraftig under Trump-administrasjonen og ser oppside på over 400 prosent.

– Vonde minner

Ifølge Caroline Mauron, medgründer av Orbit Markets, en likviditetsleverandør for kryptoderivater, har aktører i kryptomarkedet fått «vonde minner» etter den nylige hackingen av kryptobørsen Bybit , hvor nesten 17 milliarder kroner ble stjålet. Hun peker også på «tvilsomme memecoin-lanseringer», overfor Bloomberg.

Det har også vært flere oppsiktsvekkende nyheter i kryptomarkedet:

«Argentinas president Milei fikk kritikk etter å ha promotert LIBRA, et memecoin-prosjekt som deretter kollapset i verdi (…) For kryptomarkedet har ikke bare memecoins blitt en distraksjon, men de understreker også behovet for reguleringsmessig åpenhet. Påvirkningen på ikke-digitale markeder vil sannsynligvis øke etter hvert som etablerte institusjoner blir mer involvert. På lengre sikt mener vi at adopsjon og nytteverdi (f.eks. stablecoins, tokenisering) forblir avgjørende for kryptovalutaens fremtid», skrev Alex Saunders i Citi på fredag.