(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpnet opp tirsdag, men har nå snudd ned.

Kl. 10.50 står hovedindeksen i 1.494,80, ned 0,22 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Bevegelser

Kongsberg Automotive har tatt kostnadsgrep og bedret driften i fjerde kvartal. Svakt marked ga imidlertid svekkede inntekter og rød bunnlinje. Det sender aksjen ned 3,01 prosent til 1,48 kroner, og aksjen er siden nyttår ned 23,5 prosent.

MPC Container Ships fortsetter å drysse penger over aksjonærene, men markedet nådde toppen i fjerde kvartal og rederiet ser fare for lavere rater fremover. Aksjen stiger nå 0,41 prosent til 18,50 kroner.

Flere shippingaksje falt mandag, etter det ble kjent at Donald Trump vil ilegge kinesiskproduserte skip millionavgifter. Frontline falt 3,92 prosent, men snur nå opp 2,15 prosent til 182,85 kroner.

Höegh Autoliners faller derimot 3,05 prosent til 79,55 kroner, mens Wallenius Wilhelmsen er ned 3,13 prosent til 89,70 kroner.

Søndag kveld ble det kjent at Subsea 7 og italienske Saipem slår seg sammen. Aksjonærene i Subsea 7 vil motta 6,688 Saipem-aksjer for hver Subsea 7-aksje de eier, og Subsea 7 vil også utbetale et ekstraordinært utbytte på 450 millioner euro umiddelbart før gjennomføringen av sammenslåingen.

Subsea 7-aksjen endte mandag opp 2,97 prosent. I dag faller den 1,44 prosent til 184,30 kroner.

SATS styrkes 3,61 prosent til 33,00 kroner, og er nå opp 24,5 prosent siden nyttår. Stein Erik Hagen hamstret aksjer ved børsnotering av treningskjeden i 2019, og satt i fem år uten å tjene penger. Etter at Hagen solgte har kursen steget nær 50 prosent.

SmartCraft klatrer 11,54 prosent til 29,00 kroner. Oppturen kommer etter at Procore Technologies etablerer Procore Bidco Norway.

– Navnet i seg selv antyder at de er på jakt etter å kjøpe noen, sier analysesjef Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets til Finansavisen.

Oljeprisen

Brent-oljen med april-levering er tirsdag morgen opp 0,40 prosent til 75,08 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,45 prosent til 71,02 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor faller 0,06 prosent til 257,95 kroner. Analytiker i SpareBank 1 Markets, Teodor Sveen-Nilsen, har hørt rykter om at Danmarks Ørsted-aksjer skal være til salgs, og at Equinor er mulig kjøper.

Aker BP er opp 0,55 prosent til236,60 kroner, mens Vår Energi klatrer 0,18 prosent til 33,07 kroner.

Panoro Energy satt igjen med et resultat før skatt på 27 millioner dollar i fjerde kvartal, en dobling fra 13,2 millioner i samme periode året før. Også inntektene steg kraftig - fra 54 til 106 millioner dollar.

Selskapets styre har vedtatt et kvartalsutbytte på 80 millioner kroner, som er det største hittil. Aksjen er imidlertid ned 2,14 prosent til 27,40 kroner.