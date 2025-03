Aksjene i Japans fem største konglomerater steg kraftig tirsdag etter at Warren Buffett signaliserte at Berkshire Hathaway vil øke sine allerede betydelige eierandeler i selskapene, skriver Financial Times.

Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Sumitomo og Itochu opplevde alle kursøkninger på mellom 4 og 9 prosent på børsen i Tokyo, på en ellers rød dag for Nikkei 225.

Mitsubishi Corporation ledet an med en oppgang på nesten 9 prosent, mens Mitsui steg mer enn 4 prosent, Marubeni klatret 7,5 prosent, Sumitomo økte med nesten 7 prosent, og Itochu avanserte 6,7 prosent.

Les også Warren Buffett sitter lastet med kontanter Warren Buffetts Berkshire Hathaway har doblet kontantbeholdningen det siste året. Det kommer frem i selskapets rapport for fjerde kvartal.

Verdistigning på 70 prosent

Berkshire avslørte i 2020 at de hadde gjort en investering på 5 prosent i hvert av selskapene, med en samlet verdi på mer enn 6 milliarder dollar. Siden har investeringene økt, og verdien av eierandelene er nå estimert til 23,5 milliarder dollar – langt over de opprinnelige 13,8 milliardene det kostet å kjøpe dem.

I sitt årlige aksjonærbrev skrev «Orakelet fra Omaha» at Berkshire Hathaway har avtalt med selskapene å øke investeringstaket, som tidligere lå på 10 prosent.

«Over tid vil du sannsynligvis se Berkshires eierandel i alle fem øke noe,» skriver Buffett.

I brevet fremhever investornestoren det forventede utbyttet på 812 millioner dollar i 2025 fra Berkshires andeler i konglomeratene.

De japanske konglomeratene har utviklet seg fra tradisjonell varehandel til å bli svært diversifiserte selskaper med investeringer i blant annet dagligvarekjeder, lakseoppdrett, teknologi og infrastruktur.

Buffetts økte satsing på Japan skjer samtidig med at landet opplever økt global investorinteresse, drevet av selskapsstyringsreformer og stigende inflasjon etter tre tiår med lave priser.