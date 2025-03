Storbank: – Markedene anser Norge som Europas USA

Bank of America (BofA) har jekket opp forventningene sine til Norge og kronen. Mannskapet, bestående av både makro-, aksje- og kredittanalytikere, mener veksten i både Sverige og Norge skal opp.

Siden de opprinnelige 2025-utsiktene fra BofA har mye skjedd. Rentekuttforventningene i USA har stupt, og teamets amerikanske kollegaer mener nå at det er risiko for en renteøkning. I tillegg har råvareanalytikere skrudd opp forventningene til oljeprisen.

Europas USA?

I 2024 økte fastlands-BNP i Norge med 0,6 prosent fra 2023 – en skuffelse. Økonomien var mer eller mindre stillestående, i tråd med utviklingen i Europa.

Teamet ledet av økonom Alessandro Infelise Zhou bruker tittelen «Norway: resilient, but still very European» om utsiktene og slår fast at Norge utvikler seg i tråd med resten av Europa, til tross for at markedet til tider anser Norge som en USA-lignende økonomisk styrke.

«Markedene ser noen ganger på Norge som en USA-lignende økonomisk styrke i Europa, med høy vekst til tross for høye renter. Men vi mener dette synet mangler et solid fundament – vekst- og produktivitetsdynamikken plasserer Norge klart innenfor den europeiske gruppen», heter det.

2025-prognoser for Norge Nøkkeltall Utgangen av 2025 BNP 1,20% Arbeidsledighet Like over 2% KPI 2,40% KPI-JAE 2,60% Rentekutt* Mars, juni, september, mars, september EUR/NOK 11,30 USD/NOK 10,27 NOK/SEK 0,98 *Ett rentekutt pr. kvartal i 2025 fra mars, deretter halvårlig i 2026. BofA Global Research

Flere støttende faktorer

Husholdningene bør være støttet av en tydelig lønnsvekst, da den nominelle lønnsveksten i 2024 var på 5,3–5,7 prosent, mens inflasjonen (KPI) var 3,2 prosent.

Investeringene i Norge burde også ta seg opp i løpet av andre halvdel av 2025, spesielt innen boligmarkedet. «Finanspolitikken vil fortsatt være støttende», skriver BofA.

Inflasjonen er ventet å være noe mer seig i Norge enn i resten av Europa på grunn av den sterke lønnsveksten. Samtidig ser BofA klare tegn til bedring.

Les også Tjente 1 milliard ekstra hver uke Kronesvekkelsen løftet Norges Banks resultat med 1,1 milliarder kroner hver uke i 2024.

Bear på NOK og SEK på kort sikt

Valutastrategene i banken er negative på kort sikt til både norske og svenske kroner på grunn av «handelsusikkerhet og et potensielt forverret risikosentiment». Det ser dessuten ikke ut til at disse valutaene har priset inn risikoen for betydelig høyere handelsusikkerhet.

«For NOK vil den største negative effekten trolig komme gjennom svekket risikosentiment. Dette er delvis grunnen til at vi opprettholder en konstruktiv NOK-SEK-holdning med tanke på tollspørsmål», heter det.

På lengre sikt er BofA mer positive, blant annet fordi amerikanske dollar er overpriset mot alle G10-valutaer, og mest mot norske og svenske kroner. Ellers er det ventet at både Sverige og Norge vil overgå eurosonen med tanke på vekst.

«Vi forventer at Norges Banks samlede valutatransaksjoner vil bli litt mer gunstige for NOK i 2025», legges det til.