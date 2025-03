Sjef i Oljefondet, Nicolai Tangen, kunne skilte med en lønn på 7,4 millioner kroner i fjor, kommer frem av fondets årsrapport. Det er en økning fra en årslønn på 7,1 millioner kroner i 2023.

I tillegg til lønnen, hadde Tangen også en pensjonsopptjening på 396.000 kroner i fjor.

For Tangen er dette imidlertid bare småpenger. På Kapitals liste over Norges 400 rikeste havner oljefondsjefen på en 41. plass med en beregnet formue på 9 milliarder kroner i 2024.

I 2005 etablerte han hedgefondet AKO Capital, som utviklet seg til å bli blant de beste fondene i Europa, med en forvaltningskapital på rundt 150 milliarder kroner og rundt 70 ansatte. Da Tangen overtok som leder for Oljefondet, overførte han sine aksjer i AKO Capital til den veldedige stiftelsen AKO Foundation.

Aller best betalt av toppen i Oljefondet fikk aksjesjefene Daniel Balthasar og Pedro Furtado Reis. De økte lønnen fra 12 millioner kroner i 2023 til 13,1 millioner i fjor.

Lønn NBIM-ledelsen Navn Stilling Brutto årslønn 2023 Brutto årslønn 2024 Nicolai Tangen Leder 7141040 7397781 Trond Grande Nestleder 5199029 5391943 Birgitte Bryne Teknologi og drift 3964247 4215284 Mie Caroline Holstad Eiendom og infrastruktur 3380174 3590266 Dag Huse Risiko 4842036 5015911 Carine Smith Ihenacho Eierskap og etterlevelse 5800948 7115294 Pedro Furtado Reis Aksjeinvesteringer 12030505 13086633 Daniel Balthasar Aksjeinvesteringer 12030505 13086633 Geir Øivind Nygår Markedsstrategier 4732467 4408718



Svak avkastning

For en uke siden ble det kjent at 82 personer har søkt på jobben som ny sjef for Oljefondet. Da ble det også bekreftet at Tangen har søkt på fem nye år i stillingen.

2024 var imidlertid ikke et særlig godt år for oljefondsjefen. Han fikk ikke gehør for private equity-investeringer i fondet, og hans SMS-korrespondanse med Elon Musk ble avslørt i full offentlighet.

Verst av alt var kanskje at hans defensive grep i Oljefondet bidro sterkt til at fondets relative avkastning i fjor ble den svakeste på ti år. Dette faktumet har havnet i skyggen av at verdien steg med 4.000 milliarder kroner gjennom fjoråret og at fondet nylig passerte en milepæl på 20.000 milliarder kroner.