Dumper aksjer i mars 2020-tempo

Anerkjente tradere hos Goldman Sachs har den siste tiden rykket ut med pessimistiske budskap til kundene sine, skrev Finansavisen mandag.

En av grunnene til pessimismen er at småsparere, som har tjent rått på blant annet meme-, krypto-, momentum- og ulønnsomme tech-aksjer, snart må selge i møte med skattesesongen og betale en potensielt massiv kapitalgevinstskatt.

Under mandagens handel var det et forsøk på å reversere forrige ukes nedgang i førhandelen, men rett fra åpning startet salgspresset, og de største indeksene endte i rødt.

Ikke sett siden mars 2020

Ifølge kvantitativ strateg i JPMorgan, Emma Wu, var det et enormt salg fra småsparere mandag.

I løpet av de to første timene nettosolgte småsparere for 1,1 milliarder dollar. Et slikt salg innenfor samme tidsramme har ikke blitt sett siden mars 2020, melder Wu. Til sammenligning er snittet den siste måneden at småsparere nettokjøper for 354 millioner dollar.

Småsparerne dumpet mest i Palantir, som falt 10,5 prosent, og Alibaba, som falt 10,2 prosent. Ellers ble det også nettosolgt i alle Magnificent 7-aksjene, ledet an av Nvidia og Tesla.

JPMorgans kurv med aksjer som skal speile småsparernes favoritter, «High Retail Activity», endte dagen ned 2,9 prosent. Goldman Sachs' meme-kurv falt 4 prosent mandag og er ned fem dager på rad.

Det var ikke kun småsparerne som solgte mandag. I «afternoon briefingen» til JPMorgan fremgår det at salgspresset tiltok markant cirka 15 minutter før stengetid, men det tas forbehold om at under panseret var utviklingen bedre enn ved første øyekast. Nvidia og Broadcom sto alene for over 60 prosent av nedgangen i S&P 500.