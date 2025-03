I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Henriette Trondsen at meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling på Webstep og oppjusterer kursmålet til 30 kroner pr. aksje, fra tidligere 28 kroner.

Oppjusteringen kommer etter mindre estimatendringer i kjølvannet av selskapets rapport for fjerde kvartal, opplyses det.

Etter et overgangsår preget av nytt lederskap, kostnadsbesparelser og salget av Webstep Sverige, venter selskapet et mer stabilt 2025 med moderat vekst i antall ansatte. Analytikeren peker på at en oppnåelse av det langsiktige målet om en driftsmargin på 10 prosent kan støtte en verdivurdering på 37 kroner pr. aksje, selv om estimatet for 2026 foreløpig ligger på en margin på 9,1 prosent.

Analysefakta Aksje: Webstep Meglerhus: Arctic Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 30 (28)

Websteps driftsresultat i fjerde kvartal overgikk forventningene, hovedsakelig drevet av lavere driftskostnader. Trondsen ser en stabil markedsutvikling fremover, med potensielle oppsider dersom konsulentmarkedet styrker seg.