– Da vil det se stygt ut for aksjen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,3 prosent mens Dow Jones stiger 0,4 prosent. S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,32 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,1 prosent til 19,37.

Nvidia

Onsdag presenterer Nvidia sine kvartalstall, noe som vil få stor oppmerksomhet i markedet. Fredag i forrige uke falt aksjen over fire prosent, mens den startet uken med et kursfall på mer enn tre prosent. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til faller aksjen ytterligere 0,8 prosent.

– Markedet er veldig spent på om Nvidia vil opprettholde den voldsomme vekstraten de har hatt de seneste årene. Det blir også stor fokus på bruttomarginene. Om marginene skulle begynne å falle vil det se stygt ut for aksjen, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Finansavisen.

– Tallene vil uansett kunne gi store utslag i aksjekursen, understreker Johannesen.

Fed

Økonomene i DNB Markets mener den amerikanske sentralbankens bekymring for høyere inflasjon bør tilta.

«I referatet fra forrige rentemøte poengterte enkelte at inflasjonsforventningene har steget. Så viste fredagens tall for forbrukernes inflasjonsforventninger på 5-10 års sikt nok et hopp, til 3,5 prosent, det høyeste nivået på nesten 30 år. Og forventningene det neste året steg til 4,3 prosent, opp fra en bunn på 2,6 prosent i november i fjor. Bekymringen bør bre om seg i Fed», skriver DNB Markets i en rapport.