Gode nyheter løfter slankeaksjer

Europas Stoxx 600-indeks steg med 0,2 prosent tirsdag, selv om børsfallet fortsatte i USA. Novo Nordisk var blant vinneraksjene, med et kursløft på nesten 3 prosent, etter at et stort amerikansk nettapotek besluttet å slutte å selge et alternativ til den danske legemiddelgigantens fedmemedikamenter Wegovy og Ozempic. Novo Nordisk-kursen har i de seneste fem årene økt med 236 prosent.

For tyske Thyssenkrupp ble tirsdagens opptur på rundt 11 prosent. Selskapet skal avholde en ekstraordinær generalforsamling i forkant av utskillelsen av sin forsvarsvirksomhet, som bygger krigsskip og ubåter. En separat børsnotering kommer innen utgangen av dette året. Toppsjefen opplyste dessuten at Marine Systems-divisjonens ordrebøker for tiden er stappfulle. I samme sektor steg Storbritannias største våpenprodusent BAE Systems med 3 prosent.

På den andre siden av Atlanterhavet var S&P 500 og Nasdaq 100 ned med henholdsvis 0,9 prosent og 1,8 prosent ved halv fem-tiden. Home Depot, landets fjerde største butikkjede, la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal. I tillegg økte salget per butikk, etter åtte kvartaler på rad med fall. Ledelsen tror veksten for det inneværende året blir rundt 1 prosent, mens inntjeningen per aksje ventes å bli 2 prosent lavere enn i fjor. Trendskiftet skyldes angivelig at amerikanske husholdninger har vent seg til et høyere rentenivå. Home Depot-kursen la på seg 3 prosent.

Eli Lilly var om lag 3 prosent høyere. Legemiddelprodusenten har begynt å selge hetteglass med større doser av sitt slankeprodukt Zepbound. Prisen blir dessuten 150 dollar lavere enn for dagens sprøytepenn, som har en månedlig kostnad tilsvarende rundt 7.200 kroner i USA.

Slankeproduktene reduserer visst nok brukernes appetitt, og dette forklarer kanskje hvorfor Krispy Kremes aksjekurs stupte 25 prosent. Smultringkjeden publiserte svært skuffende inntekter og inntjening for fjerde kvartal. Også guidingen for 2025, som blant annet inkluderer et omsetningsfall på 4 prosent, overrasket negativt.