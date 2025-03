En vinglete Oslo Børs endte i rødt tirsdag. Ved børsslutt var hovedindeksen ned 0,3 prosent til 1.493,55 poeng.

Brent-olje med levering i april handles ned 1,4 prosent til 73,73 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen faller 1,4 prosent til 69,67 dollar. Europeisk gass ved TTF er ned 4,6 prosent til 45,11 euro pr. MWh.

Oljegiganten Equinor falt 1,6 prosent til 253,95 kroner, mens Aker BP endte ned 0,6 prosent til 233,80 kroner. Vår Energi gikk tilbake 0,5 prosent til 32,86 kroner.

Panoro Energy satt igjen med et resultat før skatt på 27 millioner dollar i fjerde kvartal, en dobling fra 13,2 millioner i samme periode året før. Også inntektene steg kraftig - fra 54 til 106 millioner dollar.

Selskapets styre har vedtatt et kvartalsutbytte på 80 millioner kroner, som er det største hittil. Aksjen endte opp 4,8 prosent til 29,35 kroner.

Bevegelser

Norconsult kan bli hindret fra notering på hovedindeksen på Oslo Børs, OSEBX. Grunnen ser ut til å være en endring i definisjonen av fri flyt. Brorparten av selskapets aksjonærer består av ansatte, som nå blir definert som ikke-fri flyt, til tross for at lock up-perioden er over. Aksjen falt 5,9 prosent til 42,75 kroner.

Shipping gikk på et lite skjær mandag etter at det fredag ble det kjent at president Donald Trump vil ilegge millionavgifter på kinesiskproduserte skip.

Tirsdag var Fearnley Securities ute med kraftige kutt i kursmålene på bilfraktaksjer og nedgraderer anbefalingene til selg. Wallenius Wilhelmsen kuttes fra 105 til 75 kroner, og Höegh Autoliners fra 100 til 65 kroner. Aksjene endte ned henholdsvis 5,2 prosent til 87,80 kroner og 5,1 prosent til 77,85 kroner.

Ventura Offshores rigg «DS Carolina» ble suspendert av det brasilianske tilsynsorganet ANP i januar, som mener at enkelte beredskapsprosedyrer i bransjen må forbedres, kommer det frem i en børsmelding tirsdag.

«Den økonomiske effekten av suspensjonen forventes å være begrenset, og vi er i pågående diskusjoner med kunden,» opplyser selskapet.

Aksjen, med Christen Sveaas som største eier, falt 4,7 prosent til 23,60 kroner.

Oppkjøpsrykter

Kongsberg Automotive har tatt kostnadsgrep og bedret driften i fjerde kvartal. Svakt marked ga imidlertid svekkede inntekter og rød bunnlinje. Det sendte aksjen ned 0,7 prosent til 1,52 kroner.

MPC Container Ships fortsetter å drysse penger over aksjonærene, men markedet nådde toppen i fjerde kvartal og rederiet ser fare for lavere rater fremover. Aksjen går tilbake 1,7 prosent til 18,11 kroner.

Martin Huseby Karlsen i DNB setter kursmålet på Subsea 7 til 205 kroner etter fusjonsnyheten søndag kveld, og går fra kjøp til hold. Aksjen endte ned 2,6 prosent til 182,20 kroner.

SmartCraft klatret 10,0 prosent til 28,60 kroner. Oppturen kommer etter at Procore Technologies etablerer Procore Bidco Norway.

– Navnet i seg selv antyder at de er på jakt etter å kjøpe noen, sa analysesjef Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets til Finansavisen.