Bransjeveteran gir seg i Arctic Securities

Medgründer Petter Bakken trekker seg som leder for Investment Banking, Bakken har vært med i oppbygging av Arctic Securities fra oppstarten i 2007. Steffen Rødsjø, leder for Sjømatavdelingen overtar roret.

Bakken, som har vært en sentral figur siden Arctic ble grunnlagt i 2007, avslutter sin aktive karriere innen investeringsbanken. Han vil likevel forbli en ressurs i overgangsfasen og fortsette som eier og styremedlem i flere av Arctic Groups selskaper.

– Da vi startet Arctic med fem personer, kunne jeg knapt forestille meg reisen vi hadde foran oss. Det har vært utrolig spennende og givende, og jeg er stolt av det vi har bygget sammen, sier Bakken.

Riktig tidspunkt

Han understreker at tidspunktet for avgangen er riktig.

– Arctic er i en sterk posisjon, og IB-teamet er bedre enn noensinne. Steffen er en rollemodell for våre verdier og vil gjøre en fremragende jobb, sier han.

Samtidig blir Robert Christiansen, nåværende Head of Fixed Income and Equity Sales, utnevnt til vise adm. direktør. Han vil fortsette i sin nåværende rolle, samtidig som han får et bredere strategisk ansvar.

– Jeg ser frem til å styrke Arctic ytterligere og støtte Mads i hans rolle som adm. direktør, sier Christiansen.

Med dette vil Arctic ha to vise adm. direktør, der Hege Marthinussen fortsetter med ansvar for støttefunksjoner.

– Jeg er trygg på at vi er godt posisjonert for videre utvikling og suksess, sier adm. dirktør Mads Syversen.