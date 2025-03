BerGenBio vurderer strategiske alternativer

BerGenBio har besluttet å avslutte BGBC016-studien, der selskapets legemiddel bemcentinib blir testet for behandling av lungekreftpasienter. Studien har vært selskapets hovedstudie.

– Det er selvfølgelig skuffende og uventet at vi nå avbryter studien. Jeg vil uttrykke min dypeste takknemlighet til pasientene og helsepersonellet som deltok i studien for denne vanskeligstilte pasientgruppen, samt til øvrige medarbeidere som har jobbet utrettelig med dette prosjektet, sier Olav Hellebø, administrerende direktør i BerGenBio.

Selskapet fullførte i 2024 rekrutteringen til fase 1b-delen av studien, som viste akseptabel sikkerhet og indikasjoner på effekt. Basert på resultatene ble studien utvidet til fase 2a. Selv om det var én pasient som responderte på behandlingen i fase 1b, ble det ikke observert ytterligere responser hos pasientene som hittil har vært rekruttert i fase 2a.

– Vi mener at de foreløpige resultatene er ikke sterke nok til at selskapet kan sikre ytterligere finansiering innenfor den nåværende kontantbeholdningen for å fullføre studien slik den opprinnelig var planlagt. Selskapet går nå inn i en ny fase hvor strategiske alternativer vil bli utforsket, noe som kan inkludere et mulig salg, fusjon eller annen strategisk transaksjon, sier Hellebø videre.