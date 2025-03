Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen onsdag:

Aksjer er skumlere nå . Det mener Gaute Eie, investeringsdirektør i Eika, som ber investorer om å være på vakt.

Eie synes det er skummelt at det er veldig lenge siden det har vært en korreksjon, noe som vil si at grådigheten og risikoviljen er tilbake i aksjemarkedet. Han uroes også over at aksjer har steget mye mer enn inntjeningen tilsier, men han vil ikke delta i noen panikkstemning.

Donald Trumps angivelige plan for å svekke dollaren, ved å tvangsflytte lån over til 100 års løpetid, er egnet til å skape en global finanskrise. Det mener Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets.

Han sier at hvis USA gjør dette med obligasjoner, gir det mange scenarioer også for andre verdipapirer. Østnor tror sannsynligheten fortsatt er lav, men utelukker ikke noe. Han påpeker at vi alle har vært vitner til ting som var nær sagt utenkelige tidligere.

Kristian Monsen Røkke, Kjell Inge Røkkes eldste sønn, er reddet fra å måtte rive deler av hytta i Mandal. Etter alle solemerker reddes han av det politiske flertallet i Lindesnes kommune, som nå består av en koalisjon av Høyre, FrP og Arbeiderpartiet.

Hytta ble kjøpt usett i 2020 for 18,5 millioner kroner. Røkke har flere ganger søkt om å få utvide hyttearealet, og nå ser han ut til å lykkes.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om lønningene i Norges Bank. Helt på toppen troner sentralbanksjef Ida Wolden Bache, og hennes lønn i 2024 var 2,6 millioner kroner.

En del av pressen vil si at det er en høy lønn, og at det er mye sammenlignet med hva statsministeren tjener. Det er selvfølgelig en latterlig lav lønn for en person med den krevende stillingen, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

ABL Group: Kl. 06.00, hos Arctic Securities kl. 08.30, webcast

BerGenBio: Kl. 07.00, webcast kl. 10.30

Kaldvik: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

Nel: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Norse Atlantic: Kl. 07.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 09.00, webcast

Omda: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Thor Medical: Kl. 07.00, hos Carnegie kl. 08.00, webcast

Edda Wind: Webcast kl. 08.30

Napatech: Webcast/tlf kl. 09.00