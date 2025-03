Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

«De europeiske børsene steg nok en gang, på bekostning av de amerikanske?», spår analytikeren i sin morgenrapport.

Han trekker frem at teknologiaksjene på Wall Street ledet an på nedsiden, etterfulgt av de små og mellomstore selskapene. Den industritunge Dow Jones-indeksen derimot, steg.

«I Europa er det den tyske og finske børsen som har startet året best, med en oppgang på henholdsvis 12,6 % og 10,7 %, tett etterfulgt av den svenske. De fleste selskapene har nå levert sine tall for 4. kvartal, men Nvidia, kanskje det viktigste selskapet globalt i dag, leverer sine tall etter stengetid på Wall Street», skriver Berntsen.

Asia

Det er solid oppgang på Hang Seng i Hongkong onsdag morgen, og indeksen stiger nå kraftige 3,12 prosent.

Oppgang kommer etter at byen i sitt budsjett lover å utvikle seg til en hub for kunstig intelligens (AI), og allokerte én milliard Hongkong-dollar, tilsvarende drøyt 143 milliarder kroner, til forskning og utvikling av AI.

På det kinesiske fastlandet stiger Shanghai Composite 0,70 prosent, mens CSI 300 er opp 0,38 prosent.

Ellers i Asia faller Nikkei i Japan 0,63 prosent, og den bredere Topix-indeksen krymper 0,66 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med april-levering er onsdag morgen opp 0,29 prosent til 73,23 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,30 prosent til 69,14 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,73 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Tirsdag endte den brede S&P 500-indeksen ned 0,47 prosent til 5.955,36. Industritunge Dow Jones steg 0,38 prosent til 43.621,34. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 1,35 prosent til 19.026,39.

Tesla-aksjen falt 8,39 prosent på New York-børsen tirsdag. Utviklingen preges av en betydelig nedgang i Teslas salg i Europa, til tross for en generell økning i salget av elektriske kjøretøy i regionen.

Onsdag presenterer Nvidia sine kvartalstall, noe som vil få stor oppmerksomhet i markedet. Fredag i forrige uke falt aksjen over fire prosent, mens den startet uken med et kursfall på mer enn tre prosent. Tirsdag falt aksjen ytterligere 2,8 prosent.

Oslo Børs

En vinglete Oslo Børs endte i rødt tirsdag. Ved børsslutt var hovedindeksen ned 0,3 prosent til 1.493,55 poeng.

SmartCraft klatret 10,0 prosent til 28,60 kroner. Oppturen kommer etter at Procore Technologies etablerer Procore Bidco Norway.

Norconsult kan bli hindret fra notering på hovedindeksen på Oslo Børs, OSEBX. Grunnen ser ut til å være en endring i definisjonen av fri flyt. Brorparten av selskapets aksjonærer består av ansatte, som nå blir definert som ikke-fri flyt, til tross for at lock up-perioden er over. Aksjen falt 5,9 prosent til 42,75 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

ABL Group: Kl. 06.00, hos Arctic Securities kl. 08.30, webcast

BerGenBio: Kl. 07.00, webcast kl. 10.30

Kaldvik: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

Nel: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00