Jan Ludvig Andreassen: – Usikkerheten er enorm

Amerikanske renter har falt som følge av frykt for svakere økonomisk vekst. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika mener at stagnasjonen allerede har inntruffet og stiller spørsmål ved om vinden har snudd for Donald Trump.

– Kanskje man blir mer redd for Trumps politikk, enn brunstig av den, sier Andreassen til DN.

Det var stor optimisme i finansmarkedene da Trump vant presidentvalget, men siden er aksjemarkedet målt ved S&P 500 svekket, og lange renter har falt på grunn av svake makrotall. Andreassen tror at investorenes optimisme overfor Trump kan ha avtatt.

– Usikkerheten er enorm, sier sjeføkonomen.

Andreassen påpeker at Trumps tollpolitikk kan føre til høyere inflasjon og dermed høyere renter, men den siste uken har lange renter falt betydelig. Han mener dette skyldes frykt for en økonomisk brems.

– Så vil det nok antagelig bidra til mindre omsetning og produksjon en periode. Den tredje komponenten er at det blir mindre investeringer i nye fabrikker fordi man ikke vet hva slags tollregime man har i 2030. Det er vanskelig å forstå hva Trumps plan er, sier han.