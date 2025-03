Tidligere i år ble flere meldinger mellom Tangen og Tesla-milliardær Elon Musk kjent, der Musk avslo en middagsinvitasjon og antydet at Tangen hadde avslått en tjeneste. Tangen avviste at Musk hadde bedt ham om noe, men sa at han trolig siktet til den kontroversielle lønnspakken på over 500 milliarder kroner fra Tesla.

Under en pressekonferanse i januar uttalte Tangen at all dialog mellom ham og Musk var offentlig. Likevel har E24 nå fått innsyn i meldinger som viser at de diskuterte lønnspakken i juni i fjor.

8. juni, samme dag som Oljefondet offentliggjorde sin stemme mot Musks lønnspakke, sendte Musk en melding til Tangen med en lenke til en CNBC-artikkel om saken. Oljefondet har nektet å gi innsyn i selve meldingen fra Musk, fordi de mener innholdet er konfidensielt.

Tangen svarte Musk samme dag og forsvarte stemmegivningen med fondets offisielle begrunnelse - blant annet at de var bekymret over størrelsen på kompensasjonen.

– Ikke ta det personlig

Musk svarte noen timer senere, men også denne meldingen er sladdet. Tangen svarte imidlertid med en oppfordring:

«Elon, Først må jeg understreke at vi offentliggjør all stemmegivning fem dager før generalforsamling, og vi gir alltid en grunn når vi stemmer mot ledelsens forslag. Vi gjennomfører ikke meningsmålinger av Norges befolkning, men vår posisjon er basert på vårt syn på lederlønninger, og dette er i tråd med hva vi stemmer i andre amerikanske selskaper, så ikke ta det personlig», skrev Tangen.

Kommunikasjonssjef Line Aaltvedt i Oljefondet skriver til E24 at Tangen under pressekonferansen i januar ikke hadde full oversikt over hvilke meldinger Oljefondet hadde offentliggjort, fordi kommunikasjonsavdelingen ikke hadde gitt ham god nok informasjon.

– Musk ber ikke om noen tjeneste, og han ber heller ikke om at vi endrer stemmegivningen, skriver Aaltvedt til avisen. Hun understreker at det ikke er uvanlig at selskaper tar kontakt med dem i slike tilfeller.

Hun beskriver meldingene fra Musk som en «reaksjon på vår stemmegivning etter at den var annonsert».