Nvidia stiger kort tid før tallene offentliggjøres

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent, S&P 500 er opp 0,3 prosent mens Dow Jones er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,7 prosent til 19,11.

Nvidia

Nvidia, som presenterer sine kvartalstall etter børsens stengetid onsdag, stiger 2,6 prosent i åpningsminuttene.

«Markedet er veldig spent på om Nvidia vil opprettholde den voldsomme vekstraten de har hatt de seneste årene. Det blir også stor fokus på bruttomarginene. Om marginene skulle begynne å falle vil det se stygt ut for aksjen. Tallene vil uansett kunne gi store utslag i aksjekursen», sa Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Finansavisen tirsdag.

Makro

Handelsbanken skriver i en rapport at inflasjonsforventningene på 1-2 års sikt holder stand på høye nivåer, samtidig som det er økt uro rundt den amerikanske veksten fremover.

«Et løpende tema er de kaotiske nedskjæringene under Musk. Som har liten betydning for det statsfinansielle underskuddet fremover, men som heller kan legge en demper på veksten i amerikansk økonomi og dermed risikere å presse ledigheten opp i løpet av året, skriver Handelsbanken.