Nedslående nyheter torpederte aksje

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent før den sluttet på 1.501,64 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,11 dollar, opp 0,1 prosent. Equinor gikk opp 0,4 prosent til 255,05 kroner, mens Aker BP falt 1,0 prosent til 231,40 kroner.

BerGenBio stupte 79,4 prosent til 1,92 kroner. Biotekselskapet meldte tirsdag kveld at det har besluttet å avslutte BGBC016-studien av bemcentinib, og at selskapet nå vurderer strategiske alternativer som kan inkludere mulig salg, fusjon eller annen strategisk transaksjon.

– Vi mener at de foreløpige resultatene ikke er sterke nok til at selskapet kan sikre ytterligere finansiering innenfor den nåværende kontantbeholdningen for å fullføre studien slik den opprinnelig var planlagt, sier BerGenBio-sjef Olav Hellebø.

– Jeg synes spesielt synd på småaksjonærene, som kanskje har tapt alle pengene sine, sier storaksjonær Trond Mohn til Finansavisen.

Nel klatret 6,2 prosent til 2,36 kroner etter å ha lagt frem sine kvartalstall. EBITDA-resultatet endte på minus 36 millioner kroner i fjerde kvartal, mens Infront-konsensus viste minus 55 millioner. Ordreinngangen i kvartalet var på 148 millioner kroner, og Nel venter at det vil øke i 2025.

Kongsberg Gruppen gikk opp 1,4 prosent til 1.367,00 kroner på høyt volum. I løpet av onsdagens handel var aksjen oppe i 1.390,00 kroner, som er all-time high intradag.

John Fredriksens Golden Ocean skuffet på driften i fjerde kvartal, og varsler nå lavere utbytte enn ventet. Aksjen klatret likevel 3,7 prosent til 108,05 kroner.

– Fremover er vi oppmuntret av den vedvarende styrken i tørrbulketterspørselen globalt, en støttende tilbudsside og strukturell medvind for viktige råvarer. Alt dette styrker vår langsiktige tro på markedet, og vår evne til å skape verdi for aksjonærene, sier fungerende Golden Ocean-sjef Peder Simonsen i en kommentar.

Nykode Therapeutics meldte onsdag morgen at selskapet tapte 6,8 millioner dollar i fjerde kvartal, til tross for en tredobling av inntektene, noe som sendte aksjen opp 1,4 prosent til 2,59 kroner.

– De siste månedene har vært utfordrende, ettersom vi har tatt vanskelige, men nødvendige beslutninger for å tilpasse ressursene våre, kommenterer Nykode-sjef Michael Engsig.