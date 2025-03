Oljegigant skroter fornybarsatsning

Tirsdag skrev Finansavisen at BP-sjef Murray Auchincloss, ville skrote fornybarmål og returnere til fossile energikilder. Onsdag kan BP melde at de har skrotet sin ambisiøse strategi om å bli et grønt energiselskap etter press fra investorer. Selskapet øker nå investeringene i olje og gass og kutter kraftig i satsingen på fornybar energi.

I en kraftig kursendring kunngjorde BP onsdag at selskapet vil øke olje- og gass investeringene med 20 prosent til 10 milliarder dollar årlig. Samtidig kuttes utgiftene til fornybar energi med hele 70 prosent. Adm. direktør Murray Auchincloss beskrev endringen som en «grunnleggende omlegging» av selskapets strategi, skriver Financial Times.

Auchincloss, som ble fast ansatt som adm. direktør i januar 2024, innrømmet at selskapet hadde vært for optimistisk i sitt forsøk på å gå raskere over til grønn energi enn konkurrentene.

«Vår optimisme for en rask omstilling var feilplassert, og vi gikk for langt, for fort. Olje og gass vil være nødvendig i flere tiår fremover,» sa han.

Press fra aksjonærer

Endringen kommer etter press fra den aktivistiske investoren Elliott Management, som nylig har bygget opp en eierandel på nær fem prosent i BP og krevd en mer lønnsom strategi.

Som en del av den nye planen vil BP forsøke å hente inn minst 20 milliarder dollar innen 2027 gjennom salg av eiendeler. Blant de potensielle salgsobjektene er smøremiddelmerket Castrol og en andel av solenergiselskapet Lightsource.

BP-aksjen falt 2,3 prosent etter at strategien ble kunngjort, noe som tyder på at investorer fortsatt er usikre på om endringene er tilstrekkelige.

«Vi har lagt ut mye informasjon, og investorer må tolke dette. Jeg forventer at aksjekursen vil begynne å stige i løpet av de kommende ukene og månedene,» sa Auchincloss.

Satser på økt produksjon

Som en del av den nye strategien planlegger BP å lansere 27 nye olje- og gassprosjekter de neste fem årene. Auchincloss sa at selskapet vil ha en «høy vekstrate» innen oppstrømsvirksomheten.

«Vi har 16 milliarder fat å satse på,» sa han.

Selv med den nye satsingen vil BP fortsatt produsere litt mindre olje og gass i 2030 enn selskapet gjorde i 2019. Auchincloss understreket likevel at BP ikke har forlatt ambisjonen om å være et diversifisert energiselskap.

«Jeg ser ikke at noen andre gjør mer enn oss på denne skalaen. Du vil ikke finne et bedre integrert energiselskap i verden enn BP,» sa han.