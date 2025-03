Nvidia slo forventningene i fjerde kvartal

Et av verdens største selskap målt i markedsverdi, Nvidia, rapporterte tall for fjerde kvartal onsdag.

Omsetningen endte på 39,3 milliarder dollar. På forhånd forventet Wall Street at omsetningen skulle komme inn på 38,04 milliarder dollar.

På bunnlinjen leverte chip-giganten 89 cents per aksje. Konsensus lå inne med estimater om et resultat per aksje på 84 cent. Selskapet hadde en inntjening per aksje på 49 cent i samme kvartal i 2023.

Sterk guiding

I år ligger mye av fokuset på hvor raskt selskapet kan levere sine neste generasjons AI-prosessorer, kalt Blackwell. Nvidia-sjef Jensen Huang beskriver etterspørselen etter Blackwell som «fantastisk» i en uttalelse.

«Salget av Blackwell ble drevet av store skytjenesteleverandører, som sto for omtrent 50 prosent av inntektene våre fra datasentersegmentet,» uttalte Nvidia CFO Colette Kress.

Omsetningen fra datasentre kom inn på 35,6 milliarder dollar. På forhånd var det ventet en omsetning på 33,65 milliarder dollar.

Nvidia forventer en omsetning på 43 milliarder dollar i første kvartal, på forhånd var det ventet en guiding på 41,78 milliarder dollar.

NVIDIA (Mrd. dollar) 4. kvartal /2024 4. kvartal/2023 Driftsinntekter 39,3 22,1 Driftsresultat 24,0 13,6 Resultat før skatt 25,2 14,1 Resultat etter skatt 22,1 12,3

Starten av 2025 har vært preget av høy volatilitet for aksjen etter at nyheten om DeepSeek sprakk i januar, en språkmodell som koster vesentlig mindre enn ChatGPT. Det sendte Nvidia ned over 15 prosent, før aksjen i ettertid har hentet inn store deler av tapet.

Nvidia-aksjen steg 3,86 prosent på Wall Street onsdag, men er flat i etterhandelen.