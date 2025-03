Trump slår tilbake mot Venezuela

President Donald Trump sier han vil oppheve en oljeavtale med Venezuela, med henvisning til landets manglende oppfyllelse av en avtale om å ta tilbake migranter fra USA.

Trump refererer til en avtale fra november 2022, da Chevron fikk lisens til å produsere og selge olje i Venezuela til tross for sanksjoner mot president Nicolás Maduros regime. Ifølge lisensbetingelsene må Chevron forlate Venezuela innen utgangen av juli.

«Vi reverserer herved de innrømmelsene som «Crooked Joe Biden» ga til Nicolás Maduro, om oljeavtalen datert 26. november 2022, og også knyttet til valgforholdene i Venezuela, som ikke er blitt oppfylt av Maduro-regimet,» skrev Trump i et innlegg på Truth Social.

Beslutningen forsterker USAs restriksjoner mot Venezuela etter et omstridt valg som forlenget Maduros styre, samt en omfattende undertrykkelse av politiske motstandere. Tapet av Chevron vil være et tilbakeslag for Venezuelas økonomiske fremgang, hvor oljeproduksjonen har steget til over 1 million fat per dag med selskapets hjelp.

Verken Venezuelas informasjonsdepartement eller Chevron har foreløpig kommentert saken.

Etter kunngjøringen falt obligasjoner fra Venezuela og det statseide oljeselskapet til dagens laveste nivå. Chevron-aksjen falt med under 1 prosent i New York.

Chevron er den eneste store amerikanske oljeprodusenten i Venezuela og hadde en produksjon på over 200.000 fat per dag der i midten av 2024. Selskapet har ikke ønsket å investere ytterligere kapital i Venezuela på grunn av lisensens kortsiktige karakter.