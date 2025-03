Hafnia faller 10,2 prosent på høy omsetning etter at tankgiganten har fremlagt kvartalstall. Rederiet er kjent for å pøse ut utbytter til aksjonærene, men utbyttet for fjerde kvartal skuffet . Resultatet i perioden var også lavere enn hva analytikere hadde ventet.

John Fredriksens tankrederi Frontline faller samtidig 2,3 prosent.

Et annet rederi som faller etter å ha fremlagt fjerdekvartalstall, er gassrederiet BW LPG . Kursfallet er torsdag ettermiddag på rundt 2,2 prosent. Resultatene fortsetter å stupe i et stadig svakere VLGC-marked , men utbyttet var overraskende høyt. BW LPG-aksjen har nå falt 35 prosent siden toppen i fjor sommer. Adm. direktør Kristian Sørensen mener forventningene til shippingsektoren generelt har vært for høye.

BW Offshore har rapportert om høyere overskudd og høyere utbytte, og aksjen er opp 1,3 prosent.

Subsea 7 er lite endret etter sine kvartalstall tidligere torsdag. Tallene var sterke, og utbyttet høynes med hele 40 prosent. Nylig varslet Subsea 7 og Saipem prinsipiell enighet om en sammenslåing der partene vil eie 50 prosent hver. Aksjen steg 3 prosent mandag på nyheten, men har siden falt tilbake igjen.

Golden Energy Offshore Services stiger rundt 2 prosent på sine kvartalstall, som viste mer enn en dobling av inntektene – til 174 millioner kroner – samt en økning i ebitda-resultatet til 104 millioner. Ålesund-rederiet har samtidig meldt om nye kontrakter med et stort, internasjonalt oljeselskap verdt totalt opptil 48,7 millioner dollar.

Elliptic Laboratories stiger rundt 4 prosent. Selskapet er nå i pluss for første gang, og omsetningen ble nesten doblet i fjor.

IDEX Biometrics faller rundt 13 prosent på sine kvartalstall. Rapporten viste ingen produktinntekter i fjerde kvartal, samt et underskudd på 2,1 millioner dollar.

Argeo -aksjen faller 3 prosent. Subsea-selskapet økte omsetningen med 440 prosent i fjerde kvartal, men økte kostnader ga et større underskudd i perioden.

BerGenBio stupte 79 prosent onsdag etter meldingen om at biotekselskapet har avsluttet sin hovedstudie. Torsdag fortsetter kursfallet med en nedgang på rundt 8 prosent. «Jeg synes spesielt synd på småaksjonærene, som kanskje har tapt alle pengene sine,» sa storaksjonær Trond Mohn til Finansavisen.