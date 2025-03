Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,58 prosent til 1.492,91. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 8 milliarder kroner.

Oljeprisene steg imidlertid. April-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt opp 1,5 prosent til 73,66 dollar pr. fat. På samme tid onsdag sto den i rundt 73,10 dollar. WTI-oljen steg torsdag 1,7 prosent til 69,81 dollar fatet. De europeiske gassprisene (EU Dutch TTF) var opp 7,4 prosent til på 44,38 euro pr. megawattime.

Equinor steg 1,5 prosent til 258,90 kroner. Aker BP steg 0,8 prosent til 233,20 kroner. Vår Energi falt derimot 0,3 prosent til 31,98 kroner.

I omsetningstoppen var også to aksjer markant tynget av storsalg blant storaksjonærer.

Sats falt 6,7 prosent til 30,50 kroner på en omsetning over en milliard kroner. Her har flere storeiere solgt unna aksjer for rett over 1 milliard kroner til en kurs på 30,50 kroner. Det var rundt 7 prosent under Sats-aksjens sluttkurs onsdag.

I analytikerfavoritten Hexagon Composites har storeier Mitusi & Co. solgt unna 12,6 millioner aksjer til en snittkurs på 25,00 kroner, mens aksjen onsdag endte på 28,20 kroner. Torsdag dundret aksjen ned 9,9 prosent til 25,40 kroner, som gir et fall hittil i år på 44 prosent.

13. februar stupte Hexagon Composites 12 prosent etter å ha fremlagt kvartalstall og presentert en mye svakere guiding enn ventet , men alle analytikerne valgte å beholde kjøpsanbefalingene sine.

Tankkjempen Hafnia er kjent for å pøse ut utbytter til aksjonærene, men utbyttet for fjerde kvartal skuffet . Resultatet i perioden var også lavere enn hva analytikere hadde ventet. Aksjen endte ned 11,4 prosent til 48,44 kroner.

Samtidig falt John Fredriksens tankrederi Frontline 3,4 prosent til 173,05 kroner.

Forøvrig i omsetningstoppen på Oslo Børs falt Mowi 2,9 prosent, Kongsberg Gruppen 1,6 prosent og Norsk Hydro 0,9 prosent. Telenor falt 0,5 prosent til 144,60 kroner etter å ha blitt slaktet av Nkom, som varsler gebyr på 50 millioner kroner for telekjempen etter høstens trøbbel i nødnummertjenestene.

Undervannsentreprenøren Subsea 7 falt 0,2 prosent til 178,40 kroner. Kvartalstallene som ble fremlagt torsdag var sterke, og utbyttet høynes med hele 40 prosent. Nylig varslet Subsea 7 og Saipem enighet om en sammenslåing der partene vil eie 50 prosent hver. Subsea 7 steg 3 prosent mandag på nyheten, men har siden falt tilbake igjen.

BW LPG falt også marginalt på kvartalstall. Gassrederiets resultater fortsetter å stupe i et stadig svakere VLGC-marked, men utbyttet var overraskende høyt. Aksjen endte ned 1,5 prosent til 128,00 kroner.

En av torsdagens vinnere ble Arctic Bioscience , der toppsjefen spår kursfest for selskapets utbombede aksje. Han mener selskapets vekst i kjernevirksomheten alene bør kunne bringe aksjekursen tilbake til gamle høyder. Med utgangspunkt i aksjens toppnivå fra 2021 vil det bety en åttedobling fra dagens kursnivåer. Arctic Bioscience-aksjen endte opp 24,4 prosent til 4,18 kroner.

Selskapet la også frem fjerdekvartals- og 2024-tall torsdag, og opplyste i den forbindelse at det har sikret en lånefasilitet på 30 millioner kroner, som skal finansiere selskapet frem til positiv kontantstrøm. Gjennom fjoråret sank kontantbeholdningen fra 80 til bare 3,3 millioner kroner.