Etter 41 minutters handel på Wall Street har stemningen surnet markant.

Nasdaq åpnet opp 0,7 prosent, men er nå ned 0,7 prosent til 20.983 poeng. S&P 500 faller 0,2 prosent, mens Dow Jones er opp 0,45 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,28 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,1 prosent til 18,50.

Nvidia

Onsdag kveld presenterte Nvidia sine kvartalstall, noe som sender aksjen ned 2,4 prosent i torsdagens handel. I fjerde kvartal omsatte teknologiselskapet for 39,3 milliarder dollar, godt over forventningene på 38,04 milliarder dollar.

«Nvidia leverte nye sterke kvartalstall, men ikke nok til å bevege kursen i stor grad. Investorene sendte aksjene til verdens kanskje viktigste selskap ned én prosent i etterhandelen. Ifølge CEO Jensen Huang er etterspørselen etter selskapets topprodukter enorm, og veksten innenfor datasentre er sterk», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Makro

USAs økonomi vokste med 2,3 prosent annualisert i fjerde kvartal, viser nye estimater torsdag. Forventningen på forhånd lå da på 2,6 prosent, ifølge Trading Economics.

Torsdag er det også kommet nye tall fra det amerikanske arbeidsmarkedet. Jobless claims-tall viser at 242.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 22. februar. Tallet for uken før var opprinnelig 219.000, men er justert til 220.000.

Trump

«President Trump annonserte i går at de nye tollsatsene mot Canada og Mexico vil bli gjeldende fra 2. april og ikke neste uke som planlagt. Handelsministeren supplerte Trump med å si at kravene som USA har stilt, fortsatt må tilfredsstilles hvis ikke satsene skal øke neste uke. Mot EU vil USA ilegge toll på 25 prosent for biler og «alle andre ting», ifølge Bloomberg», skriver DNB Markets i en oppdatering.