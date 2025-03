Trumps tolltrusler tynger bilsektoren

Europas Stoxx 600-indeks sank med 0,7 prosent torsdag, etter at USAs president erklærte at en 25 prosent tollavgift på import fra EU er rett rundt hjørnet. Nye tollavgifter for meksikanske og kanadiske varer blir angivelig innført allerede 4. mars.

Europeiske bilaksjer ble særlig påvirket av Trumps uttalelser. Ferrari-kursen stupte 8 prosent, mens Stellantis, Volvo Car og BMW tapte 4-5 prosent. Volkswagen og Mercedes-Benz klarte seg bedre, med nedturer på mindre enn 3 prosent.

Ferraris elendige kursutvikling skyldtes delvis at Fiat-gründer Giovanni Agnellis arvinger dumpet 4 prosent av sitt eierskap i sportsbilprodusenten. Familiens holdingselskap, Exor, sitter igjen med 19 prosent av aksjekapitalen, mens Piero Ferrari – Enzo Ferraris eneste gjenlevende sønn – eier 10 prosent.

Rolls-Royce Holding aksjekurs steg derimot med 15 prosent, til en ny rekord. Fjorårets driftsresultat økte med overraskende høye 57 prosent fra 2023, og dessuten tror ledelsen at de finansielle målene for 2027 vil nås allerede i år. I tillegg skal Rolls-Royce igjen betale utbytte, etter fem år uten et pence til aksjonærene, samt kjøpe tilbake aksjer for 1 milliard pund innen nyttår.

USAs S&P 500-indeks var opp med 0,3 prosent ved halv fem-tiden, mens Nasdaq 100 falt med 0,2 prosent. Norwegian Cruise Line fikk et kursfall på 3 prosent, selv om selskapet la frem uventet sterke topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal. At kundene brukte uvanlig mye penger om bord bidro til den positive overraskelsen. Ledelsens guiding for dette årets inntjening var en hårsbredd lavere enn konsensusestimatet, tross 11 prosent forventet ebitda-vekst.

Warner Bros Discovery bommet derimot på analytikernes inntekts- og inntjeningsestimat. Strømmetjenesten gjør det imidlertid utmerket, og dette bidro til at aksjekursen likevel steg med nesten 7 prosent.

For øvrig trakk investorene et lettelsens sukk, etter at Nvidia mer enn matchet forventningene for fjerde kvartal. Torsdag ettermiddag var halvlederprodusentens aksjekurs likevel 3 prosent lavere.