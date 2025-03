Blodrødt på Wall Street – Store utslag etter kvartalstall

Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen ned 1,58 prosent til 5.861,70. Industritunge Dow Jones falt 0,44 prosent til 43.240,14. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 2,78 prosent til 18.544,42.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 21,19, opp 10,94 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,281 prosent.

Skyselskapet Snowflake kom med tall for fjerde kvartal etter børsslutt onsdag. De var bedre enn forventet, og investorene sendte aksjen opp 4,51 prosent på New York-børsen.

Nvidia

Onsdag kveld presenterte Nvidia sine kvartalstall, noe som sendte aksjen ned 8,48 prosent. I fjerde kvartal omsatte teknologiselskapet for 39,3 milliarder dollar, godt over forventningene på 38,04 milliarder dollar.

«Nvidia leverte nye sterke kvartalstall, men ikke nok til å bevege kursen i stor grad. Investorene sendte aksjene til verdens kanskje viktigste selskap ned én prosent i etterhandelen. Ifølge CEO Jensen Huang er etterspørselen etter selskapets topprodukter enorm, og veksten innenfor datasentre er sterk», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Makro

USAs økonomi vokste med 2,3 prosent annualisert i fjerde kvartal, viser nye estimater torsdag. Forventningen på forhånd lå da på 2,6 prosent, ifølge Trading Economics.

Torsdag er det også kommet nye tall fra det amerikanske arbeidsmarkedet. Jobless claims-tall viser at 242.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 22. februar. Tallet for uken før var opprinnelig 219.000, men er justert til 220.000.

Trump

«President Trump annonserte i går at de nye tollsatsene mot Canada og Mexico vil bli gjeldende fra 2. april og ikke neste uke som planlagt. Handelsministeren supplerte Trump med å si at kravene som USA har stilt, fortsatt må tilfredsstilles hvis ikke satsene skal øke neste uke. Mot EU vil USA ilegge toll på 25 prosent for biler og «alle andre ting», ifølge Bloomberg», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Torsdag kveld møtte president Donald Trump med Storbritannias statsminister Keir Starmer i Det hvite hus. Trump unngikk å forplikte seg til sikkerhetsgarantier for en europeisk fredsbevarende styrke i Ukraina.

«Jeg liker ikke å snakke om fredsbevaring før vi har en avtale,» sa Trump under møtet.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang, men har senere falt tilbake, torsdag ble derimot et lyspunkt for olje.

Mars-kontrakten på WTI-oljen endte opp 1,89 prosent til 70 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for mars endte opp 1,43 prosent til 73,31 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president, men har i den seneste tiden falt tilbake.

Torsdag endte bitcoin-prisen ned 1,71 prosent til 82.773 dollar.

Ethereum falt med 3,04 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt med 0,56 prosent.