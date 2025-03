Her er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen fredag:

28 år gamle Tore Hovland droppet ut av datastudier for å starte opp Novorender. Nå er IT-selskapet solgt til USA for 564 millioner kroner, og Hovland er blitt mangemillionær.

Selskapets forretningsmodell handler om å hjelpe bygge- og anleggsbransjen med å utnytte 3D-data og tilhørende informasjon mer effektivt. Nå er det kjøpt opp av amerikanske Procore Technologies, og Hovland selv casher inn rundt 160 millioner kroner.

Olav Chen, forvalter i Storebrand, reagerer på krisemaksimeringen i beste sendetid på NRKs «Debatten».

Diskusjonen handlet om konsekvensene hvis Donald Trump gjør alvor av å ikke betale USAs enorme gjeld, og Chen mener det ble tegnet et bilde av armageddon. Da synes han man like godt kan gjøre alvor av at Trump kommer til å trykke på atomknappen.

Analytikerfavoritten Hexagon Composites krasjet nok en gang på børs torsdag, denne gangen utløst av et storsalg av aksjer fra storeieren Mitsui.

Ved årsskiftet spådde analytikerne en kursoppgang på 33 prosent for Hexagon Composites. To måneder senere er aksjen ned 45 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Miljøpartiet De Grønnes leder Arild Hermstad . Han mener Oljefondets investeringer i Tesla bidrar til å fylle Elon Musks lommebok, og at pengene brukes til å støtte Donald Trump, det høyreradikale tyske AfD og Putin.

Hermstad vil trolig aldri forstå at Musk ikke får penger hvis Oljefondet kjøper aksjer fra en annen aksjonær. Aksjer bytter hender og Musk blir ikke rikere av det, skriver Hegnar.

