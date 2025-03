Blodrødt i Asia

Fredag morgen er det rødt på børsene i Asia, i etterkant av børsnedgangen som fulgte av at Donald Trump bekreftet at USA innfører tollsatser på import fra Mexico og Canada 4. mars. I tillegg meldte han at Kina vil få en ytterligere toll på 10 prosent.

I Japan er Nikkei 225 ned 3,0 prosent, mens Topix-indeksen faller 2,0 prosent.

Sør-Koreas Kospi faller 3,2 prosent, mens Kosdaq er ned 3,2 prosent.

I Kina er CSI 300 ned 1,2 prosent, mens Hongkong-børsen Hang Seng er ned 2,7 prosent.

Australienske S&P/ASX 200 er ned 1,2 prosent, mens indiske Nifty 50 er ned 1,3 prosent.

Wall Street endte i rødt torsdag kveld, der børskjempen Nvidia falt 8,5 prosent tross bedre tall enn ventet, og dro med seg teknologiindeksen Nasdaq Composite ned 2,8 prosent.