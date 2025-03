Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver i sin morgenkommentar fredag at han tror Oslo Børs skal åpne ned 0,6 prosent, eller innenfor intervallet -1,0 til -0,2 prosent.

Asia

Det er rødt på børsene i Asia fredag.

I Japan er Nikkei 225 ned 3,0 prosent, mens Topix-indeksen faller 2,0 prosent.

Sør-Koreas Kospi faller 3,2 prosent, mens Kosdaq er ned 3,2 prosent.

I Kina er CSI 300 ned 1,2 prosent, mens Hongkong-børsen Hang Seng er ned 2,7 prosent.

Australienske S&P/ASX 200 er ned 1,2 prosent, mens indiske Nifty 50 er ned 1,3 prosent.

Oljeprisen

Fredag morgen omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 73,09 dollar, ned 0,4 prosent.

Brent-oljen med levering i april omsettes for 73,70 dollar, ned 0,5 prosent.

Wall Street

Alle de toneangivende indeksene på New York-børsen endte i rødt torsdag.

Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen ned 1,58 prosent til 5.861,70. Industritunge Dow Jones falt 0,44 prosent til 43.240,14. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 2,78 prosent til 18.544,42.

Onsdag kveld presenterte Nvidia sine kvartalstall, men selv om tallene ble bedre enn ventet, sendte investorene aksjen ned 8,48 prosent. I fjerde kvartal omsatte teknologiselskapet for 39,3 milliarder dollar, godt over forventningene på 38,04 milliarder dollar.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,58 prosent til 1.492,91 poeng.

Sats falt 6,7 prosent til 30,50 kroner på en omsetning over en milliard kroner. Her har flere storeiere solgt unna aksjer for rett over 1 milliard kroner til en kurs på 30,50 kroner.

I analytikerfavoritten Hexagon Composites har storeier Mitusi & Co. solgt unna 12,6 millioner aksjer til en snittkurs på 25,00 kroner, mens aksjen onsdag endte på 28,20 kroner. Torsdag dundret aksjen ned 9,9 prosent til 25,40 kroner.

En av torsdagens vinnere ble Arctic Bioscience , der toppsjefen spår kursfest for selskapets utbombede aksje. Han mener selskapets vekst i kjernevirksomheten alene bør kunne bringe aksjekursen tilbake til gamle høyder. Med utgangspunkt i aksjens toppnivå fra 2021 vil det bety en åttedobling fra dagens kursnivåer. Arctic Bioscience-aksjen endte opp 24,4 prosent til 4,18 kroner.

Finanskalenderen

Dette skjer i dag.

Resultat pr. 4. kv.:

Lerøy Seafood: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Austevoll Seafood: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast