Hovedindeksen på Oslo Børs åpner ned 0,4 prosent til 1.487,9 poeng fredag morgen, etter gårsdagens fall på Wall Street.

Dagens bevegelser

Fredag morgen la flere selskaper frem tall for fjerde kvartal, der Frontline og Lerøy Seafood er de viktigste.

Oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group fikk et operasjonelt driftsresultat på 799 millioner kroner fjerde kvartal, opp fra 765 millioner i samme periode året før. Det var bedre enn hva analytikerne ventet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt at Lerøy ville legge frem et operasjonelt driftsresultat på 715 millioner kroner. Aksjen åpner opp 3,8 prosent til 53,35 kroner.

Atlantic Sapphire faller 31,9 prosent til 7,10 kroner før det ble innført en handelspause i aksjen. Selskapet meldte torsdag kveld at det venter å nå en break-even for EBITDA først etter fjerde kvartal i år. Aksjen er nå på den laveste prisen noensinne.

Frontline la frem et resultat før skatt på 66,5 millioner dollar i 4. kvartal i et svakt tankmarked. Resultatet var bedre enn i 3. kvartal. Aksjen åpnet ned 2,8 prosent ved børsåpning, men snudde opp til en flat utvikling.

Paratus Energy Services melder om et driftsresultat på 37 millioner dollar i fjerde kvartal, ned fra 42 millioner dollar i samme periode året før. Inntektene var uendret på 47 millioner dollar. Aksjen faller 0,1 prosent til 45,28 kroner.

Cadeler meldte i morgentimene at det har inngått en bindende kontrakt for utrulling av sitt nybygde fartøy Wind Pace i 2025. Kontrakten har en estimert verdi for Cadeler på mellom 67 millioner og 75 millioner euro. Aksjen åpner ned 1,2 prosent til 49,90 kroner.

Oljeprisen

Ved børsåpning omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 72,89 dollar, ned 0,7 prosent.

Brent-oljen med levering i april omsettes for 73,45 dollar, ned 0,8 prosent.

Equinor faller 0,2 prosent til 258,40 kroner, Aker BP er ned 0,5 prosent til 232,10 kroner og Vår Energi faller 0,4 prosent til 31,85 kroner.