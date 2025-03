Tradere om markedsuro: – Tør ikke spå bunnen

De pessimistiske traderne i Goldman Sachs, som forrige uke varslet at varsellampen blinker og at en korreksjon kan være nærliggende, har foreløpig hatt noe rett i sitt budskap. Nasdaq er ned 7,3 prosent de siste seks handelsdagene, og VIX, også kalt fryktindeksen, er opp 35 prosent de siste fem handelsdagene.

I den seneste beskjeden fra Goldman-trader Michael Nocerino, etter stengetid torsdag, var budskapet: «Se for deg at alle ser etter en rekyl, men med potensielle tollsatser i luften (manisk nyhetsrulett), posisjonering og tekniske signaler, stemmer ikke den gamle spilleboken.»

Basert på kapitalstrømmene i Goldman-bøkene er det foreløpig ingen tegn til kapitulering – investorer har altså ikke «kastet kortene» ennå.

Vondt blir verre?

Såkalte CTA-er (Commodity Trading Advisors), trendfølgerfond, var inntil nylig tungt posisjonert for oppgang. Nå som markedene har falt noe og trenden endrer seg, vil disse CTA-ene på et punkt flippe over til å shorte og selge.

Ifølge Nocerino ble et «svært viktig mellomlangsiktig nivå» brutt torsdag – 5.980 poeng på S&P 500. Nå begynner disse CTA-ene å selge, og salgspresset økes ytterligere. S&P 500 stengte på 5.861 poeng, under det kritiske nivået.

I den forbindelse kunne Morgan Stanley melde om «mange nervøse henvendelser de siste 30 minuttene» av torsdagens handel.

Kvantene i meglerhuset anslo da – idet markedet falt ytterligere i innspurten – at CTA-er vil selge 40 milliarder dollar i aksjer neste uke, og at futurekontrakter på S&P 500, Nasdaq og Russell 2000 vil flippe short de neste dagene. Goldman anslår at 31 milliarder dollar av CTA-kapital må måkes ut av USA neste uke. Dersom fallet tiltar ytterligere, øker også salget fra CTA-er.

– Forsiktig med å spå bunnen

Ser man på hva som har falt mest under den nylige markedsuroen, er bitcoin desidert et av de største smertepunktene. I 09-tiden fredag omsettes én bitcoin for rundt 78.400 dollar, mens kursen for en uke siden var 99.475 dollar.

Meme-aksjer, målt ved Goldmans kurv av slike aksjer, har hatt sin verste femdagers bevegelse noensinne. Her finner man flere småsparerfavoritter, som Palantir – ned 32 prosent fra all-time high – og Nvidia, ned 21 prosent fra toppen.

Samlet sett koker mye ned til avvikling av momentum-aksjer. Det er også verdt å merke seg at usikkerheten rundt USAs økonomiske politikk er på sitt høyeste nivå på 30 år, ifølge Goldman-trader John Flood.

JPMorgans kurv av momentum-aksjer er ned litt over 9 prosent den siste tiden. Ved tidligere brede momentum-avviklingsepisoder de siste fem årene pleier fallet å ende på 10–17 prosent. «Vi har kommet langt», heter det fra JPMorgans Positioning Intelligence-mannskap etter stengetid torsdag.

Samtidig biter teamet seg merke i at hedgefondkunder og andre profesjonelle kunder knapt har startet momentum-avviklingen. Hedgefondene solgte noe USA-momentum sent i forrige uke, men ikke denne uken – faktisk var de blant kjøperne av Magnificent 7-aksjer torsdag.

JPMorgan mener hedgefondene praktiserer HODL-strategien – Hold On for Dear Life.

Basert på en rekke andre faktorer og eksponeringer blant profesjonelle investorer konkluderer teamet:

«Vi ville derfor være forsiktige med å spå bunnen.»