Børsvarsellampene blinker for alvor rødt nå, og vi vet alle hvorfor. Tolltariffer og et ellers ugunstig geopolitisk bakteppe skaper elendige rammebetingelser for verdens børser, inkludert vår egen Oslo Børs. Der siger alvoret så smått inn. Hovedindeksen er ned litt over en halv prosent siste uke, og børsen har dermed falt rundt 2,5 prosent siden Hovedindeksen satte ny rekord tidligere i vinter.

Hovedvekten av børsselskapene er foretak med høye eksportvolumer, noe som gjør det norske aksjemarkedet særlig utsatt når en global handelskrig nå er under full oppseiling. Oljeprisen er under stadig større press og setter dermed et ekstra trykk på energiselskapene på Oslo Børs. De har i snitt falt nesten to prosent i løpet av den siste handelsuken og er siden årsskiftet så vidt på plussiden – adskillig svakere enn Hovedindeksen, som i samme periode er opp noe over fire prosent.

En mager trøst er at rentene internasjonalt kommer ned. Det er en mager trøst, da fallende renter nå henger sammen med klart avtagende globale vekstforventninger. Også i andre markeder øker usikkerheten. Råvareprisene er generelt fallende, samtidig som Bitcoin-kursen er ned rundt 30 prosent siden januar – en god illustrasjon på investorenes stadig mindre appetitt for risikofylte investeringer. I flere meglerkretser siger nå erkjennelsen inn om hvor stor børsusikkerheten er i lys av nye tollsatser og det generelle geopolitiske bakteppet.

– Jeg synes det har vært vanskelig å finne mange sterke caser nå. Jeg ser at analytikerne våre har relativt få kjøpsanbefalinger blant de større selskapene på Oslo Børs. Det er ikke noe spesielt enkelt bakteppe å manøvrere i, uttalte nylig aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets til Finansavisen.

Vi spår en ny svak børsuke her hjemme, preget av støyende tollnyheter, svake råvarepriser og ellers lite børsstimulerende data. Samtidig har vi nå kommet såpass langt inn i første kvartal at bedriftene begynner å få en rimelig god pekepinn på hvordan omsetningsvolumer og marginer har utviklet seg i 2025, målt mot hva analytikerne har forventet. Vi spår rett og slett at mange foretak nå opplever en mye tøffere hverdag enn det analytikerne har sett for seg, noe som i mars kan utløse potensielt flere resultatvarsler.