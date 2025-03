Citi-blemme: Overførte 81 billioner dollar til kunde

Citigroup feilkrediterte en kundes konto med 81 billioner (trillion) dollar – 912.038 milliarder kroner – i en intern overføring, i stedet for de tiltenkte 280 dollar, skriver Financial Times.

Den feilaktige transaksjonen skjedde i april i fjor og ble ikke oppdaget av de to ansatte som skulle kontrollere betalingen før den ble godkjent neste morgen. En tredje ansatt oppdaget imidlertid ubalanse i bankens kontoer 90 minutter etter at beløpet var postert, og transaksjonen ble reversert noen timer senere, ifølge avisen.

Ingen penger forlot Citi, og banken rapporterte hendelsen til Federal Reserve og Office of the Comptroller of the Currency (OCC), ifølge en kilde med kjennskap til saken.

– Våre kontrollmekanismer oppdaget raskt inndatafeilen mellom to interne Citi-kontoer, og vi reverserte transaksjonen, uttalte Citi.

Banken understreket at hendelsen ikke hadde noen innvirkning på verken banken eller kunden, men viste viktigheten av å redusere manuelle prosesser og øke automatiseringen.

Flere alvorlige feil

Ifølge en intern rapport hadde Citi i fjor ti lignende «nær-feil» med beløp på over én milliard dollar, en liten nedgang fra 13 året før. Banken ønsket ikke å kommentere disse hendelsene.

Disse feilene kommer i kjølvannet av Citigroups mye omtalte feilutbetaling på 900 millioner dollar til kreditorer av det konkursrammede kosmetikkselskapet Revlon i 2020. Feilen førte til at daværende konsernsjef Michael Corbat gikk av, store bøter og regulatoriske pålegg om å forbedre risikostyringen.

Jane Fraser, som overtok som toppsjef i 2021, har omtalt bankens regulatoriske utfordringer som sin «høyeste prioritet». Likevel ble Citi bøtelagt med 136 millioner dollar i fjor for manglende forbedringer innen risikostyring og databehandling.

Teknisk svikt

Den massive feiloverføringen i april skyldtes en inndatafeil og et ineffektivt reserveprogram, ifølge kilder. Fire transaksjoner på til sammen 280 dollar, som skulle til en kundes konto i Brasil, hadde blitt blokkert av bankens sanksjonsscreening.

Da betalingen ble frigitt, satt den likevel fast i systemet. Bankens IT-team ba derfor en ansatt manuelt registrere transaksjonen i en sjelden brukt reservefunksjon. Programvaren inneholdt et felt forhåndsutfylt med 15 nuller, som skulle slettes manuelt. Dette skjedde ikke, noe som førte til den ekstreme feilregistreringen.