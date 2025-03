Sjefstrateg: – Kan utløse finansielt sjokk

I en strategirapport fra Canada-baserte BCA Research hevdes det at USA og Storbritannia står overfor en periode med «mini-stagflasjon», mener sjefstrateg Dhaval Joshi.

Stagflasjon – når veksten avtar og inflasjonen stiger – i de nevnte landene kan kun ta slutt når det kommer et deflasjonssjokk, altså at prisene faktisk faller, også kalt negativ inflasjon. Et slikt sjokk kan komme fra Japan, mener Joshi.

I Japan er styringsrenten 0,5 prosent, men den siste tiden har inflasjonsforventningene stabilisert seg på høyere nivåer. Dermed mener Joshi at den japanske sentralbanken (BoJ) må heve rentene raskt til et nøytralt nivå på mellom 1 og 2,5 prosent. Dette kan utløse et finansielt sjokk, heter det fra BCA.

«Dersom japanske realrenter blir positive, vil det utgjøre et betydelig sjokk for det globale aksjemarkedet,» skriver sjefstrategen.

Overvåker dollar/yen nøye

En viktig faktor her er yenens rolle i carry-trading, der investorer låner i yen for å investere i aktiva med høyere avkastning, for eksempel amerikanske teknologiaksjer. Dersom Japan hever rentene, kan dette føre til at boblen i AI-sektoren sprekker, skriver Joshi.

Dette kan minne om korreksjonen ved månedsskiftet juli/august 2024, da man var kraftig belånt i yen, BoJ hevet rentene, og yen styrket seg. «Vi går ikke ned på grunn av lavkonjunktur, men på grunn av en avvikling av ca. 20 billioner carry trades. Bare BoJ kan stoppe dette,» skrev Goldman Sachs.

«Yenens rolle i carry-trading har blåst opp AI-boblen, og normalisering av japanske renter kan være det som punkterer den,» heter det fra BCA.

Som fjellvettregel burde nivåer under 145 i USD/JPY (dollar mot yen) signalisere at det er fare på ferde, skriver Joshi.

«Hvis dollar/yen faller under 145, vil det nesten helt sikkert sammenfalle med et kraftig fall i det globale aksjemarkedet,» skriver Joshi.

Til tross for usikkerheten om når sjokket vil inntreffe, gir BCA tre klare investeringsanbefalinger: overvekt yen, undervekt euro og undervekt amerikanske aksjer i en global portefølje.