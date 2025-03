Sist oppdatert kl. 15:30

Oslo Børs åpnet ned på ukens siste handelsdag. Rundt lunsjtider står hovedindeksen i 1.485,15 poeng, ned 0,5 prosent.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er ned 1,2 prosent til 73,17 dollar pr. fat. Ved børsslutt torsdag sto den i rundt 73,66 dollar. WTI-oljen er ned 1,1 prosent til 69,57 dollar fatet.

Equinor faller 0,9 prosent, Aker BP faller 0,4 prosent, mens Vår Energi er ned 0,9 prosent.

Stiger på tall

Flere selskaper la frem tall i morgentimene fredag.

Tallene fra Lerøy Seafood Group avslørte et operasjonelt driftsresultat på 799 millioner kroner i fjerde kvartal. Det er en oppgang fra 765 millioner i samme periode året før. Analytikerne hadde på forhånd ventet et driftsresultat på 715 millioner. Oppdrettsselskapet varsler også utbytte på 1,5 milliarder. Aksjen stiger 3,7 prosent til 53,30 kroner.

Frontline satt igjen med et resultat før skatt på 66,5 millioner dollar i fjerde kvartal. Det var en opptur fra 60,5 millioner dollar i tredje kvartal. Analytikerne ventet ifølge estimater hentet inn av Bloomberg et resultat før skatt på 77 millioner dollar. Aksjen åpnet ned, men er i skrivende stund svakt opp 0,3 prosent til 173,60 kroner.

Paratus Energy Services melder om et driftsresultat på 37 millioner dollar i fjerde kvartal, ned fra 42 millioner dollar i samme periode året før. Inntektene var uendret på 47 millioner dollar. Aksjen faller 2,4 prosent til 44,22 kroner.

Laveste noensinne

Atlantic Sapphire er ned 38,5 prosent til 6,40 kroner før det ble innført en handelspause i aksjen. Rett før midnatt i går kom selskapet med et resultatvarsel, hvor det nå venter at det ikke vil være break-even på EBITDA-nivå før etter fjerde kvartal 2025. Samtidig varsler det at det er nødt til å gjennomføre nok en emisjon i løpet av andre halvår. Aksjen er nå på den laveste prisen noensinne.

Cadeler meldte i morgentimene at det har inngått en bindende kontrakt for utrulling av sitt nybygde fartøy Wind Pace i 2025. Kontrakten har en estimert verdi for Cadeler på mellom 67 millioner og 75 millioner euro. Aksjen stiger 2,6 prosent til 51,80 kroner.

Torsdag la Subsea 7 frem sine kvartalstall. Aksjen reagerte marginalt ned 0,2 prosent. Nå er SEB og Danske Bank ute med oppdateringer på aksjen. Førstnevnte meglerhus jekker opp kursmålet fra 245 til 260 kroner mens sistnevnte kutter kursmålet fra 230 til 218 kroner. Aksjen faller 3,5 prosent til 172,10 kroner.

Observe Medical har fått en ordre i det britiske markedet, ifølge en børsmelding. Selskapet opplyser ikke hvor stor ordren er, men det fremgår av meldingen at markedet i Storbritannia i 2021 utgjorde mer enn 40 millioner kroner av det totale UnoMeterT-salget. Aksjen stiger 28,2 prosent til 5,00 kroner.