Dårlig dag for teknologiaksjer

Europas Stoxx 600-indeks var tilnærmet uendret fredag. ASML, som lager utstyr for halvlederproduksjon, fikk imidlertid et kursfall på nesten 3 prosent. Utviklingen skyldtes økt pessimisme i teknologisektoren, etter at Nvidias kvartalsrapport utløste et kursfall på mer enn 8 prosent torsdag.

Det var også nye tegn på innhenting i Tyskland, EUs største økonomi. Detaljhandelen økte med 0,2 prosent fra desember til januar, mens null endring var ventet. Den årlige veksten økte samtidig fra 2,8 prosent til 2,9 prosent. Importprisveksten i samme periode var 3,1 prosent, hele 1,1 prosentpoeng mer enn i januar og 0,4 prosentpoeng over konsensusestimatet.

I USA økte PCE-indeksen, en inflasjonsmåling som Fed legger mye vekt på, med 0,3 prosent fra desember til januar – akkurat som ventet. Det samme var tilfellet for kjerne-PCE. Husholdningenes inntekter steg derimot betydelig mer enn antatt, mens forbruket overrasket ved å krympe med 0,2 prosent.

Makrotallene bidro til at Dow Jones- og S&P 500-indeksen var 0,4-0,5 prosent høyere ved halv fem-tiden. Taperlisten inkluderte kjente maskinvareprodusenter som Hewlett-Packard og Dell Technologies, som fikk kursfall på 5-6 prosent.

Sistnevnte bommet på analytikernes topplinjeestimat, men tjente likevel overraskende mye penger i fjerde kvartal. På den positive siden solgte Dell kunstig intelligens-utstyr for rundt 10 milliarder i dollar i sitt seneste regnskapsår, og beløpet ventes å øke til 15 milliarder dollar i de kommende fire kvartalene. Ledelsen tror imidlertid at de samlede inntektene i det inneværende kvartalet blir på 22,5-23,5 milliarder dollar, mens konsensusestimatet lå på 23,6 milliarder dollar.

For øvrig har både gull og bitcoin gjort det elendig i den seneste uken. En unse av det edle metallet var fredag ettermiddag verdt 2.840 dollar, etter å ha satt en rekord på 2.950 dollar mandag. For bitcoin stammer toppnoteringen på mer enn 109.000 dollar fra 20. januar, og kryptovalutaen har siden sunket til rundt 84.000 dollar.