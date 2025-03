Oppdatert klokken 21:00

De toneangivende indeksene på New York-børsen er opp fredag ettermiddag. Nasdaq-indeksen er opp 0,5 prosent. Dow Jones er opp 0,5 prosent, mens S&P 500 er opp 0,5.

Small cap-indeksen Russell 2000 er opp 0,2 prosent til 2.144 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,2 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1 prosent til 20,92.

Nvidia

Torsdag stupte Nvidia-aksjen 8,5 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall onsdag kveld. Etter å ha falt tre prosent i åpningen fredag er aksjen nå opp 1,1 prosent.

«På tross av sterke resultater klarte ikke Nvidia å snu tech-sentimentet til det bedre. Litt lavere, men fortsatt skyhøye, marginer skaper en viss bekymring for at Nvidia ikke vil klare å opprettholde det sterke marginbildet over tid», skriver Nordea i en rapport.

Makro

PCE-inflasjonen i USA (personal consumption expenditure) kom inn på 0,3 prosent på månedsbasis i januar, hvilket var i tråd med forventningene, ifølge Trading Economics. Kjerne-PCE, hvor volatile forhold som mat- og energipriser ekskluderes, kom også inn på 0,3 prosent på månedsbasis i januar, som forventet.

PCE-tallene er Federal Reserves foretrukne indikator for prisveksten i USA.

Privat forbruk, som anses som den viktigste motoren i USAs økonomi, falt imidlertid med 0,2 prosent, mot en oppgang på 0,8 prosent måneden før, mens det nå var ventet en økning på 0,1 prosent.