Fest på Wall Street – Fyr i teltet mellom Trump og Zelenskyj

Fredag endte den brede S&P 500-indeksen opp 1,58 prosent til 5.954,39. Industritunge Dow Jones steg 1,39 prosent til 43.839,99. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 1,63 prosent til 18.847,28.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 20,87, ned 1,23 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,211 prosent.

Trump og Zelenskyj

Fredag ettermiddag møttes Donald Trump og Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus for å diskutere krigen i Ukraina og for å signere den mye omtalte mineralavtalen mellom landene. Avtalen ble ikke signert.



Trump poengterte at uten støtte fra USA vil det være så og si umulig for Ukraina å vinne krigen. Han sa det vil bli stygt om Zelenskyj ikke vil inngå en avtale.

– Med oss har du kortene på din hånd, uten oss har du ingen kort, sa Trump.

Nvidia

Torsdag stupte Nvidia-aksjen 8,5 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall onsdag kveld. Etter å ha falt tre prosent i åpningen fredag endte aksjen opp 3,87 prosent.

«På tross av sterke resultater klarte ikke Nvidia å snu tech-sentimentet til det bedre. Litt lavere, men fortsatt skyhøye, marginer skaper en viss bekymring for at Nvidia ikke vil klare å opprettholde det sterke marginbildet over tid», skriver Nordea i en rapport.

Makro

PCE-inflasjonen i USA (personal consumption expenditure) kom inn på 0,3 prosent på månedsbasis i januar, hvilket var i tråd med forventningene, ifølge Trading Economics. Kjerne-PCE, hvor volatile forhold som mat- og energipriser ekskluderes, kom også inn på 0,3 prosent på månedsbasis i januar, som forventet.

PCE-tallene er Federal Reserves foretrukne indikator for prisveksten i USA.

Privat forbruk, som anses som den viktigste motoren i USAs økonomi, falt imidlertid med 0,2 prosent, mot en oppgang på 0,8 prosent måneden før, mens det nå var ventet en økning på 0,1 prosent.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang, men har senere falt tilbake. Fredag fikk oljeprisen en svak nedgang.

Mars-kontrakten på WTI-oljen endte ned 0,21 prosent til 69,80 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for mars endte ned 0,41 prosent til 72,95 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president, men har i den seneste tiden falt tilbake.

Fredag endte bitcoin-prisen opp 0,47 prosent til 83.789 dollar.

Ethereum falt med 3,03 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt med 2,71 prosent.