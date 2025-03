Amerikanske aksjer er dermed historisk dyre målt etter alle parametere, både ved P/E-nivået og mot lange statsobligasjonsrenter. De er også rådyre sammenlignet med prisingsnivået i Europa, der den ledende Stoxx 600-indeksen prises til en P/E basert på inneværende års inntjeningsestimater på litt over ti.

Fondskunder rømmer IT-sektoren

Alarmklokkene har allerede gått i visse deler av det amerikanske investormarkedet. For eksempel viser fondsstatistikker en klart økende interesse for aksjefond med lavere teknologieksponering. Dette bekrefter at stadig flere aksjefondtegnere i USA frykter at teknologiselskapene på Wall Street kan stå overfor en større kurskorreksjon.

Andre markedsdata peker også i samme retning, nemlig at amerikanske teknologiselskaper mister mer og mer investorappell. Interessen øker nå markant for opsjoner som korrelerer positivt med S&P 500-indeksen, men der teknologiandelen er redusert.

Det historiske bakteppet er sånn sett interessant: I februar 2000 toppet S&P 500-indeksen ut på 2.500 poeng, etterfulgt av et voldsomt IT-fall som dro det øvrige markedet med seg. Indeksen bunnet først ut i oktober 2002, rundt 45 prosent under februar 2000-nivået. Vi ser altså litt av det samme i dag – aksjer i USA er dyre på flere parametere, og det er innen IT-aksjer man først møter gradvis større investorskepsis – akkurat som for 25 år siden.

Gull-rekord

I mellomtiden setter gullprisen stadig nye rekorder – i dag ligger den på nær 3.000 dollar pr. unse, et nivå man aldri før har sett. En viktig etterspørselsdriver, hevder enkelte markedsanalytikere, er investorenes økende beskyttelsesbehov i frykt for hva de reelle konsekvensene kan bli for verdensøkonomien dersom det amerikanske budsjettunderskuddet kommer ut av kontroll.

En flik av gullprisoppgangen, tipper vi, henger nok også sammen med et økende investorbehov for å sikre gård og grunn med tanke på et bredt globalt aksjefall – initiert av historisk høyt prisede Wall Street-aksjer.