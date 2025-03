Stø kurs i urolig farvann

Bekymringer rundt den så langt sterke økonomien, bidrar til tro på flere rentekutt fra sentralbanken, noe som trekker både markedsrentene og dollaren ned. Investorene har i år åpnet øynene for europeiske og kinesiske aksjer, samtidig som interessen rundt de amerikanske teknologigigantene har falmet. Dette trekker kapital ut av USA og inn i andre regioner, noe som også bidrar til en svakere dollar. Utsikter til lavere vekst kan sammen med Ukraina-forhandlingene også være faktorer som demper oljeprisen.

Hvorfor kan en hypotetisk realisering av Trumps tre målsetninger være bra?

Lavere amerikanske markedsrenter vil isolert sett være bra for amerikansk og global økonomi, ettersom dette reduserer finansieringskostnadene for husholdninger og bedrifter. Minst like viktig vil lavere statsrenter gjøre det lettere for Trump å betjene den stigende statsgjelden og dempe budsjettunderskuddet. Faller derimot rentene fordi investorene frykter resesjon, vil dette selvsagt være negativt for arbeidsmarkedet, finansmarkedene og statsfinansene.

Trump ønsker en svakere dollar fordi det vil styrke konkurransekraften til amerikanske bedrifter som selger til utlandet. Løftes eksporten relativt til importen, vil handelsunderskuddet bli mindre. Forventninger om en svakere dollar relativt til andre valutaer kan bedre kapitaltilgangen for næringslivet utenfor USA. Svekkes dollaren derimot for mye, samtidig som arbeidsmarkedet holder seg stramt, kan det bidra til at importprisene stiger og løfter inflasjonen. En svakere dollar i kombinasjon med importtariffer kan løfte prisveksten mer.

Trumps ønske om lavere olje- og energipriser er relatert til ambisjonen om å få inflasjonen ned. Ettersom energi er en essensiell økonomisk innsatsfaktor, vil lavere priser fungere som en positiv impuls til store deler av verdensøkonomien, dog med unntak av land som er netto eksportører av energi, eksempelvis Norge. Faller derimot oljeprisen på forventning om en global økonomisk nedtur, vil lavere energipriser ikke være nok til å forhindre oppbremsingen. Trumps deregulering av energisektoren er ment å løfte energiproduksjonen, men oljeselskaper investerer og produserer normalt sett mer når prisene er høye, ikke lave.

Å unngå kakofonien av daglige nyheter vil også hjelpe på humøret.

Hvordan forholde seg til dette som investor?

Vi overdøves av en nyhetsstrøm som forvirrer og skremmer. Det er likevel stor forskjell på hva den amerikanske presidenten sier, og hva som faktisk blir gjennomført. Som tidligere nevnt mener jeg vi nå har et godt tidspunkt å rebalansere porteføljer på, altså ta gevinst i aksjefond og øke andelen rente- og hedgefond. Med andre ord tror jeg ikke dette er et godt tidspunkt å ha en mye høyere aksjeandel enn normalt. I hovedsak fordi prisingen er relativt høy og sannsynligheten for svekkelse i amerikansk økonomi i liten grad har vært priset inn. Goldman Sachs mener dette er faktorer som bidrar til at muligheten for en korreksjon nå er høyere enn normalt.

Etter å ha rykket «tilbake til start» med hensyn til fordelingen mellom ulike investeringer, kan man sammen med en rådgiver eventuelt vurdere om forutsetningene rundt ønsket fremtidig situasjon, tidshorisont og risikovilje er den samme som før.

Fremtidsoptimisme og risikovilje

Som investor må man ha en iboende fremtidsoptimisme. En tro på at verden vil gå videre og at økonomisk vekst vil fortsette å være normaltilstanden. Det er dette som trekker selskapsinntjening og aksjekurser opp over tid. Vi vet at risiko er en forutsetning for avkastning utover bankrenten. Og fordi risiko kan gå begge veier, må vi forvente og forberede oss på perioder med skuffende avkastning. Det er ingen som kontinuerlig klarer å spå når markedene skal falle eller stige. Det vi derimot kan gjøre noe med, er risikospredningen og kvaliteten på byggeklossene i våre porteføljer. Dette gir ingen garanti mot kursfall, men det øker sannsynligheten for at urolige perioder blir mindre ukomfortable. Å unngå kakofonien av daglige nyheter vil også hjelpe på humøret.

Christian Lie

Sjefstrateg, Formue