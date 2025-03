Er Oslo Børs en billigbørs?

Vektet prising av finanssektoren er relativt lik i Norge som i resten av Norden, på i underkant av 11 ganger forventet 2025-inntjening.

Norske konsumaksjer er priset omtrent på linje med de svenske, men noe lavere enn de finske og danske aksjene. Forskjellene er imidlertid små, og det er ingen klare indikasjoner på en systematisk undervurdering av norske konsumaksjer sammenlignet med resten av Norden.

Innen eiendom er Entra det eneste norske selskapet i VINX-indeksen. Selskapet handles noe lavere enn snittet i sektoren, men spennet i multipler er stort, fra 8 til 23 ganger forventet inntjening. Entra befinner seg midt i dette intervallet, noe som gjør at avviket fra det nordiske snittet er mindre signifikant.

P/E for forskjellige sektorer Sektor Norge Norden Energi 7,6 10,1 Finans 10,9 10,6 Materialer 10,5 15,0 Konsum 14,4 15,8 Eiendom 14,8 16,6 Helse N/A 22,6 Industri 33,8 22,0 Kommunikasjon 30,5 23,6 IT 63,6 23,8 Vektet total 13,0 18,8 Kilde: LSEG Datastream/Heimdal Forvaltning

I industrisektoren representeres Norge av Kongsberg Gruppen og Cadeler. Vektet snittprising for disse to overstiger 30 ganger forventet 2025-inntjening, vesentlig høyere enn det nordiske gjennomsnittet. Kongsberg Gruppen prises til 33 ganger forventet inntjening, mens svenske Saab handles til 27 ganger. Siden Kongsberg Gruppen og forsvarsaksjer er i en særposisjon, er det vanskelig å trekke noen klar konklusjon ut fra dette.

Innen kommunikasjon er Norge representert av Schibsted og Telenor. Telenor prises til 16 ganger forventet 2025-inntjening, omtrent på linje med svenske Telia. Schibsted handles til godt over 50 ganger forventet 2025-inntjening, men denne prisingen inkluderer verdien av Adevinta. Dette trekker også opp det vektede snittet for sektoren til over 30 ganger inntjeningen, betydelig høyere enn det nordiske gjennomsnittet. Schibsted handles på nivå med svenske Hemnet – før en eventuell justering for Adevinta-verdsettelsen.

IT-sektoren i Norge består av to selskaper med svært ulike prisingsmultipler. Atea handles til 14 ganger forventet 2025-inntjening, mens Nordic Semiconductor har en multippel på 79 ganger. Vektet snitt for de to blir dermed over 60 ganger, betydelig høyere enn nordisk snitt, noe som reflekterer vekstforventningene til Nordic Semiconductor.

Gjennomgangen viser at store forskjeller i sektorsammensetning påvirker snittprisingen av ulike markeder. Oslo Børs prises lavere enn de øvrige nordiske børsene, men dette skyldes hovedsakelig en overvekt av sektorer med tradisjonelt lave multipler. Lav prising er derfor ikke ensbetydende med at norske aksjer er undervurderte – en sammenligning av prising mellom land gir først mening når sektorsammensetningen er tatt i betraktning.