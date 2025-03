Bærekraftsbombe fra EU

– Først brukte de mye tid og ressurser på å få dette på plass, og så trekker de tilbake store deler av rapporteringsbyrden etter kort tid. Det får en til å lure på hva de egentlig tenkte i utgangspunktet, sier Fischer.

Hun peker også på utviklingen i USA, der rapporteringskrav kuttes.

– Når man ser hva som skjer i USA med Trump, og hvordan de strammer inn på denne typen reguleringer, er det klart at det får følger for oss i Europa, sier partneren.

Med det nye CSRD-forslaget vil kravet om full revisjon aldri bli en realitet, og det vil kun være krav om begrenset revisjon, slik det er i dag.

INGEN NEDBEMANNING: Revisjonssjef Eli Moe-Helgesen i PwC. Foto: Iván Kverme

Ingen nedbemanning

Et av selskapene som har satset knallhardt på bærekraft, er revisjons- og rådgivningsselskapet PwC, både gjennom rapporteringsoppdrag og attestasjon. Selskapet vil ikke opplyse hvor mange som jobber med bærekraft, men avviser at det vil komme nedbemanninger.

– Bærekraftsrapportering er en integrert del av vårt tjenestetilbud, som mange av våre revisorer og rådgivere er involvert i, og attestasjon av CSRD-rapportering er en relativt ny del av virksomheten. Vi tilpasser oss i henhold til gjeldende føringer og regelverk, og det kommer vi til å gjøre også fremover. Vi har ingen behov for eller planer om å nedbemanne på grunn av dette, sier Eli Moe-Helgesen, som leder revisjonsvirksomheten.

PwC har de siste månedene observert at EUs regelverk har ført til en uønsket stor rapporteringsbyrde, spesielt for mindre virksomheter.

– Vi støtter arbeidet med forenkling, og med de foreslåtte justeringene vil bærekraftsrapporteringen primært berøre de selskapene som har størst påvirkningskraft. Dessuten tror vi bærekraftsfokus vil forbli viktig også for mindre virksomheter, men med fokus på det som virkelig betyr noe. Vi står overfor store utfordringer knyttet til klima og natur, som vil ha finansielle konsekvenser for virksomheter og kreve omfattende omstilling og innovasjon. Dermed er behovet for god rapportering like viktig som det alltid har vært, sier Moe-Helgesen.