Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:

Arbeiderpartiet mener rike betaler mindre skatt enn resten uten formuesskatt. Begrunnelsen ligger i en knekk i en simpel graf fra Finansdepartementet.

Figuren viser at dersom formuesskatten fjernes, så betaler Norges 0,1 prosent rikeste i gjennomsnitt en litt lavere skattesats som andel av inntekt enn Norges 1 til 3 prosent rikeste. Skattesatsen som del av inntekt, er likevel høyere enn de satsene «folk flest» betaler.

Ørnulf Høyer tapte retten til å leie lokaler på Torgallmenningen i Bergen. Han mener konsekvensen av utkastelsen er et tap på 54 millioner kroner. Disse har han nå planer om å kreve fra franchisetagerne som har drevet Høyer Bergen i snart fem år.

Samtidig får Ørnulf Høyer ramsalt kritikk fra flere franchisetagere, som mener han er respektløs og truende og at han raserer kjeskjeden. Høyers svar er at dette er ren sjikane.

Skattebetalerforeningen advarer om en ASK-tabbe som kan koste dyrt. Skyter man inn forskjellige beløp på aksjesparekontoen gjennom året, kan man ende opp med å betale mer skatt enn nødvendig.

Fagsjef Rolf Lothe forklarer at det er den laveste innskuddssaldoen som blir avgjørende for skjermingsgrunnlaget. Lothes triks for å få fullt skjermingsgrunnlag, er å opprette ny ASK-konto for nye innskudd.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Thor Gjermund Eriksen, som gikk på dagen som konsernsjef i Bane Nor. Noen forklaring fikk vi ikke.

Vi tolker det dithen at Bane Nor og Thor Gjermund Eriksen er blitt detaljstyrt, og at han ikke gadd eller orket mer. Han gikk på dagen, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Shelf Drilling: Audiocast kl. 15.00

Makro:

Norge: Obos boligpriser februar