Sterk børsoppgang i Tokyo og Hongkong

De fleste børsene i Asia styrkes mandag morgen. Investorene venter nå på mer klarhet rundt Donald Trumps tollplaner denne uken.

USAs handelsminister Howard Lutnick skal ifølge CNBC søndag ha uttalt at de nøyaktige tollsatsene Mexico og Canada vil bli pålagt fortsatt er usikkert, noe som kan bety at de er lavere enn de tidligere foreslåtte 25 prosent. Han la imidlertid til at tilleggsavgiften på 10 prosent på import fra Kina er satt.

I Japan stiger Nikkei 1,67 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,68 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,15 prosent, CSI 300 er opp 0,25 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 1,02 prosent.

Nifty 50 i India faller derimot 0,50 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,90 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,51 prosent.