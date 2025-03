Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 1] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport at investorene ikke lot seg skremme av ordbruken under Trump-Zelenskyj-møtet i Det ovale kontor fredag kveld.

«Markedene reagerer ikke alltid på det vi tror de skal reagere på. Etter det siste Trump-Zelenskyj-møtet i Det ovale kontor kunne man forventet en økt usikkerhet i aksjemarkedene, men investorene ristet på skuldrene. Hvorfor? Fordi erfarne aktører vet å skille mellom politisk teater og økonomisk realitet», skriver analytikeren.

«Hvorvidt Trump og Vances aggressive stil vil tjene verdens de facto leder godt i det lange løp, vil bare tiden vise», påpeker Berntsen.

Asia

De fleste børsene i Asia styrkes mandag morgen. Investorene venter nå på mer klarhet rundt Donald Trumps tollplaner denne uken.

I Japan stiger Nikkei 1,67 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,68 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,15 prosent, CSI 300 er opp 0,25 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 1,02 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med april-levering er mandag morgen ned 0,26 prosent til 72,99 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,26 prosent til 69,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Fredag endte den brede S&P 500-indeksen opp 1,58 prosent til 5.954,39. Industritunge Dow Jones steg 1,39 prosent til 43.839,99. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 1,63 prosent til 18.847,28.

Fredag ettermiddag møttes Donald Trump og Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus for å diskutere krigen i Ukraina og for å signere den mye omtalte mineralavtalen mellom landene. Avtalen ble ikke signert.



Torsdag stupte Nvidia-aksjen 8,5 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall onsdag kveld. Etter å ha falt tre prosent i åpningen fredag endte aksjen opp 3,87 prosent.

Oslo Børs

Oslo Børs endte ned på ukens siste handelsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.489,65 poeng, ned 0,2 prosent.

Frontline satt igjen med et resultat før skatt på 66,5 millioner dollar i fjerde kvartal. Det var en opptur fra 60,5 millioner dollar i tredje kvartal. Analytikerne ventet ifølge estimater hentet inn av Bloomberg et resultat før skatt på 77 millioner dollar. Aksjen åpnet ned, men endte opp 4,6 prosent til 181,05 kroner.

Atlantic Sapphire stupte 42,4 prosent til 6,00 kroner. Rett før midnatt torsdag kom selskapet med et resultatvarsel, hvor det nå venter at det ikke vil være break-even på EBITDA-nivå før etter fjerde kvartal 2025. Samtidig varsler det at det er nødt til å gjennomføre nok en emisjon i løpet av andre halvår. Aksjen er nå på den laveste prisen noensinne.