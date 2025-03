BlackRock kaster woke på båten

BlackRock, verdens største kapitalforvalter, har nylig endret sin tilnærming til mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI) i lys av endringer i USAs juridiske og politiske landskap. I en e-post sendt til alle ansatte har toppledelsen kunngjort at selskapet ikke vil fornye sine representasjonsmål som utløp i 2024. Videre vil det ikke lenger være et krav for ledere å intervjue et mangfoldig utvalg av kandidater for ledige stillinger.

I e-posten, signert av administrerende direktør Larry Fink, president Robert Kapito og global HR-leder Caroline Heller, understrekes det at BlackRock fortsatt er forpliktet til å skape en kultur som ønsker ulike mennesker og perspektiver velkommen for å fremme kreative løsninger og unngå gruppetenkning. Disse verdiene har vært grunnleggende for selskapets kultur siden etableringen for 37 år siden.

Denne utviklingen kommer etter at BlackRock tidligere har vært en forkjemper for DEI-initiativer. I 2021 uttalte Fink at selskapet måtte «integrere DEI i alt vi gjør». Nå har selskapet besluttet å trekke tilbake disse målene, med henvisning til betydelige endringer i USAs juridiske og politiske miljø knyttet til DEI.

Flere følger på

BlackRock er ikke alene om denne endringen. Flere store selskaper i USA, inkludert Walmart og Amazon, har også redusert eller fjernet sine DEI-innsatser. Denne trenden reflekterer en bredere bevegelse i næringslivet der selskaper tilpasser sine strategier for å navigere i et skiftende juridisk og politisk landskap.

I sin siste årsrapport har BlackRock fjernet alle referanser til DEI og omformulert dette som «sammenkobling og inkludering». Tidligere inneholdt rapporten detaljer om ansattes demografi, men disse er nå utelatt. Selskapet understreker fortsatt viktigheten av å tiltrekke seg toppkompetanse og støtte ulike perspektiver for å unngå gruppetenkning.