Pareto bytter ut halve porteføljen

Februar ble en volatil måned i aksjemarkedene der amerikanske tollsatser, kvartalsrapportering og makrotall preget overskriftene. I løpet av måneden falt modellporteføljen til Pareto Securities’ aksjeanalytikere 1,3 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 1,7 prosent.

Best gikk det med Sats som la på seg 10,7 prosent, etterfulgt av DNB og Aker BP som klatret henholdsvis 7,6 prosent og 1,2 prosent. Verst gikk det med Frontline, SalMar og Mowi som falt henholdsvis 9,1 prosent, 7,1 prosent og 7,0 prosent.

I starten av mars gjør Pareto-analytikerne flere endringer i porteføljen. DNB, Odfjell Drilling, Sats og Mowi forsvinner ut til fordel for Endur, Kid, Pexip og TGS.

Gode utsikter

Selv om Endur er opp over 90 prosent det siste året, beskriver analytikerne Marcus Gavelli og Gard Aarvik de langsiktige utsiktene som gode.

«Aksjen har holdt seg flat siden selskapet leverte solide tall for fjerde kvartal i februar og samtidig kunngjorde det svært innvannende oppkjøpet av Totalbetong. Etter oppkjøpet og den kommende refinansieringen estimerer vi 12 prosent fri kontantstrømsavkastning i 2026, som er mer enn nok til utbytter på mellom 40 og 50 prosent og samtidig støtte ytterligere oppkjøp», understreker Gavelli og Aarvik i en oppdatering.

Attraktiv inngang

En sterk fjerdekvartalsapport fra Sats bidro til å løfte aksjen over ti prosent i februar. Phillihp Bjerke og Gard Aarvik tar gevinst i aksjen og bytter den ut med Kid, der de ser en god inngangsmulighet.

«Vi mener dagens prising på 11,9 P/E-multippel i 2026 gir en attraktiv inngang. Varehandelstallene for januar viser et sterkt moment i Norge og Sverige, og særlig i Kid-relevante kategorier. Kategorien for hus og interiør økte med 14,9 prosent fra fjoråret i Norge og 8,2 prosent i Sverige. Videre mener vi vekstutsiktene for i år ser attraktive ut med flere planlagte butikkåpninger i løpet av første halvår», skriver Aarvik og Bjerke.

Bytter i oljeservice

Etter en flat måned for Odfjell Drilling velger oljeserviceanalytikerne Ole Martin Rødland og Bård Rosef å kvitte seg med riggaksjen for å gjøre plass til TGS, der de spesielt peker på kontantstrømsavkastningen.

«Vi og konsensus venter flat til moderat fallende omsetning, som ser lite aggressivt ut gitt høyere multiklientinvesteringer og økende utnyttelse av eiet flåte. På flate estimater, inkludert lavere late sales, estimerer vi en 15 prosent kontantstrømsavkastning. De største svakhetene til TGS-aksjen er lite inntjeningsvisibilitet og høy operasjonell giring, som tilsier en rabatt», understreker analytikerne.

Hittil i år har porteføljen gått opp 8,6 prosent.